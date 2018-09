Nokia 7.1 Plus lộ ảnh thực tế sang chảnh, đẹp thế này cần gì iPhone Xs Max

(Dân Việt) Dự kiến, Nokia 7.1 Plus sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 04/10 tới đây.

Mới đây, hình ảnh được cho là của Nokia 7.1 đã xuất hiện trên các trang web công nghệ khiến người tiêu dùng tò mò. Trong hình ảnh, điện thoại không giống bất kỳ chiếc điện thoại Nokia nào khác do HMD Global từng tung ra. Chiếc điện thoại này có camera sau kép và cảm biến vân tay ở mặt sau, đèn flash LED được đặt ở bên trái của camera. Nokia 7.1 Plus có ngoại hình khác so với các phiên bản tiền nhiệm. Không có cổng kết nối nào được hé lộ trong những tấm hình này nhưng nhiều khả năng điện thoại sẽ có sẵn trong ít nhất hai biến thể màu: Đen và Trắng (hoặc Bạc). Ngoài ra, chúng dường như được trang bị mặt lưng kính, thêm phần sang trọng và bóng bẩy. Điện thoại để lộ mặt lưng kính. Đáng tiếc, hình ảnh về màn hình của điện thoại vẫn chưa xuất hiện. Về thông số kỹ thuật, Nokia 7.1 Plus sẽ thuộc phân khúc tầm trung và chưa rõ mức giá. Hy vọng rằng, thiết bị sẽ đủ sức để cạnh tranh với vô vàn những “đối thủ” khác trên thị trường. Tùy chọn màu Trắng (hoặc Bạc) của Nokia 7.1 Plus.

