NÓNG: Phát hiện nguyên nhân pin iPhone phát nổ

(Dân Việt) Apple vẫn luôn tự tin về chất lượng pin của mình nhưng sản phẩm của hãng vẫn xảy ra những vụ nổ bất ngờ.

Vào tuần trước, Apple đã khá “điêu đứng” khi liên tiếp hứng 2 vụ nổ pin iPhone tại hai cửa hàng Apple Store khác nhau: ở Zurich, Thụy Sĩ và Valencia, Tây Ban Nha. Hiện tại phía hãng vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về sự cố này và càng gây nghi vấn tới người dùng về chất lượng pin, giống như vụ lỗi pin trên Galaxy Note 7 năm 2016. Một độc giả về công nghệ có tên Andrew Phan đã phải thay pin cho iPhone 6 của ông tới 4 lần và chiếc iPhone của ông đã phát nổ khi ông tự tiến hành tháo pin. Người đàn ông này đã chia sẻ trải nghiệm của mình và đưa ra lý giải về nguyên nhân cháy nổ pin trên iPhone. Apple đang phải đối mặt với sự nghi ngờ từ phía người dùng iPhone về chất lượng pin cũng như hiệu suất của máy. Theo ông Andrew, pin của iPhone chỉ được đính lại bởi một dải chất dính. Người đàn ông này đã cố gắng tách viên pin khỏi lớp keo dính này và khiến viên pin bị cong lại, dẫn tới chập mạch. Ngay khi thấy có tia lửa và khói xuất hiện ở viên pin, ông Andrew đã nhanh chóng tháo pin ra khỏi điện thoại và kịp vứt vào nước trước khi pin nổ. Do đó, ông Andrew khẳng định nguyên nhân gây nổ pin iPhone là do bất cẩn khi tách pin khỏi lớp keo. Nhiều khả năng, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới hai vụ nổ pin tại hai cửa hàng Apple Store nêu trên. Nếu giả thuyết này là đúng, các nhân viên làm việc tại cửa hàng cần làm việc cẩn trọng hơn để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc. Gần đây, Apple đã chính thức lên tiếng thừa nhận làm chậm bộ xử lý của iPhone 6 và các mẫu iPhone cũ hơn để ngăn chặn các thiết bị cũ khi bị yếu pin hoặc hết pin khỏi tình trạng sập nguồn. Từ cuối năm ngoái, công ty đã giảm giá thay thế pin từ 79 USD (tương đương 1,7 triệu đồng) xuống còn 29 USD (khoảng 659 nghìn đồng) như một lời xin lỗi tới khách hàng. Do đó, nhân viên cửa hàng trở nên khá bận rộn vì phải thường xuyên thay pin cho khách và đã xảy ra hai vụ nổ ngoài ý muốn.

