Oppo chốt ngày "lên kệ" cho dòng smartphone F5 sắc đỏ

(Dân Việt) Sau một thời gian "nhá hàng" F5 phiên bản màu đỏ mới, Oppo vừa thông báo ngày chính thức bán ra sản phẩm này.

Sau một thời gian "nhá hàng" F5 phiên bản màu đỏ mới, Oppo vừa thông báo ngày chính thức bán ra sản phẩm này là từ 13/1. Tuy nhiên, kể từ ngày 5/1 thì người dùng đã có thể đặt hàng trước với giá gần 7 triệu đồng. Oppo F5 Red được dự báo sẽ tiếp tục tạo sóng và góp phần vào không khí sôi động của thị trường mua sắm dịp Tết 2018. Oppo F5 màu đỏ bên cạnh phiên bản màu vàng và màu đen. Theo Oppo, F5 phiên bản màu đỏ sẽ đem đến cho người dùng tiêu chuẩn trải nghiệm thị giác mới trên màn hình tràn độ phân giải Full HD+ kích thước 6-inches tỷ lệ 18:9, trong tổng thể chiếc máy có kích thước thanh mảnh, gọn gàng và cầm vừa tay. Tỉ lệ màn hình 18:9 của F5 giúp tầm nhìn sống động hơn, giảm thiểu thao tác cuộn trang và tăng nội dung hiển thị trên một trang nhiều hơn. Các tính năng của các dòng sản phẩm cao cấp (mở khoá bằng khuôn mặt Facial Unlock, mở khoá vân tay...) hay các tính năng khác có trên nền hệ điều hành ColorOS 3.2 (chia đôi màn hình, chế độ trẻ em, bảo vệ mắt, cử chỉ thông minh),... đều được trang bị trên F5. Ngoài ra, người dùng có thể chia sẻ file bằng O-Share với tốc độ nhanh hơn 100 lần so với bluetooth. Oppo F5 có camera trước độ phân giải 20MP với khẩu độ f/2.0, và máy ảnh mặt sau có độ phân giải 16MP với khẩu độ f/1.8. Camera của máy có thể cho ra hiệu ứng xoá phông, và tính năng HDR giúp giải quyết vấn đề chụp ảnh ngược sáng. Bên cạnh đó, F5 vẫn sở hữu những chế độ chụp ảnh như các thế hệ dòng F trước đó, như chế độ chuyên gia, ultra-HD đến 50MP, phơi sáng 16 giây, tạo ảnh GIF, quay phim chuẩn Full HD, quay time lapse,…

