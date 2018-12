Rò rỉ màn hình Galaxy S10 Plus có "cằm" nhỏ siêu dễ thương

(Dân Việt) Galaxy S10 Plus có cằm nhỏ hơn nhiều so với các smartphone Android hiện nay, giúp nó trở nên "dễ thương" hơn nhiều.

Mặc dù áp dụng thiết kế iPhone X nhưng nhiều OEM Android đã làm hỏng giao diện smartphone bằng cách tạo ra cằm (viền dưới) lớn hơn), không đối xứng và… rất khó coi.

Với tên tuổi của mình, Samsung thực sự không muốn điều này xảy ra, đặc biệt khi hãng muốn tạo ra một sản phẩm có thiết kế nổi bật hơn và khắc phục các nhược điểm hiện tại, tạo lợi thế so với Apple. Đó là lý do Galaxy S10 Plus được công ty đầu tư rất nhiều công sức.

Theo hình ảnh rò rỉ mới nhất được đăng tải bởi nguồn đáng tin Ice Universe thì Galaxy S10 Plus sẽ có cằm ấn tượng hơn nhiều, đặc biệt khi so sánh với các thiết bị đã có trên thị trường trước đó, bao gồm iPhone X và Huawei Mate 20 Pro.

Cằm của Galaxy S10 Plus (trên) nhỏ hơn so với Mate 20 Pro (dưới).

Và nó có kích thước tương đương hoặc thậm chí nhỏ hơn so với iPhone X.

Dĩ nhiên vẫn chưa thể nhìn thấy hình ảnh lắp ráp cuối cùng của sản phẩm nhưng với thiết kế đẹp mắt, máy ảnh kép ở mặt trước đặt trong lỗ hình viên thuốc (dựa theo triết lý thiết kế Infinity-O), đầu đọc vân tay siêu âm trong màn hình, 3 camera phía sau, jack cắm tai nghe, bộ nhớ RAM, bộ nhớ trong lớn và giao diện Samsung One UI thân thiện với ngón tay, chiếc flagship mới của Samsung chắc chắn sẽ không làm người dùng cảm thấy thất vọng.