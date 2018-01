Samsung Galaxy S9 sẽ hơn gì "tiền bối" Galaxy S8?

(Dân Việt) Càng sát ngày “trình làng”, thông tin chi tiết về Galaxy S9 của Samsung càng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng công nghệ.

Camera nâng cấp ngoạn mục

Mới đây, một nguồn tin giấu tên đã hé lộ một trải nghiệm hoàn toàn mới trên camera của Galaxy S9. Nguồn tin rò rỉ xác nhận, sản phẩm cao cấp này sẽ vẫn giữ cảm biến với độ phân giải 12MP với khẩu độ biến thiên f/1.5 - f/2.4 như chiếc điện thoại nắp gập của Samsung được tung ra vào năm ngoái tại Trung Quốc – W2018.

Nhờ đó, khẩu độ của máy sẽ điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện ánh sáng chụp, cho phép nhiều ánh sáng lọt vào ống kính hơn khi cần thiết. Kết quả là, hình ảnh chụp ở điều kiện ánh sáng yếu sẽ có chất lượng tốt hơn, cung cấp ảnh chụp chân dung “chất” hơn.

Camera trên Galaxy S9/ Galaxy S9 sẽ có khả năng thay đổi khẩu độ linh hoạt.

Ngoài ra, theo thông tin từ vỏ hộp được cho là của Galaxy S9, thiết bị này sẽ có khả năng quay video siêu chậm – Super slow mo nhờ sở hữu bộ đệm riêng. Tốc độ quay của camera có thể lên tới 1000 fps (1000 khung hình/ giây), “ăn đứt” tốc độ 960fps của Sony Xperia XZ Premium năm 2017.

Thiết kế

Viền màn hình ở cạnh trên và dưới của Galaxy S9 sẽ còn hẹp hơn so với Galaxy S8.

Về thiết kế mặt trước, các chuyên gia cho rằng bộ đôi Galaxy S mới sẽ không có nhiều thay đổi, vẫn là màn hình vô cực Infinity Display như Galaxy S8/ Galaxy S8+ năm ngoái với kích cỡ lớn hơn. Nhìn chung, sự khác biệt giữa hai dòng Galaxy S chủ yếu nằm ở chi tiết kỹ thuật bên trong máy.

Vẫn có máy quét dấu vân tay

So với Galaxy S8, Galaxy S9 sẽ có thay đổi về vị trí của máy quét dấu vân tay ở mặt sau. Dự đoán, vị trí của máy quét sẽ ở dưới camera sau, khá giống với thiết kế của Galaxy A8 (2018) tầm trung đã được ra mắt gần đây.

Trên Galaxy A8 2018, máy quét dấu vân tay đã được chuyển xuống dưới camera chính.

Theo đánh giá, vị trí này tiện lợi hơn so với vị trí cạnh camera như Galaxy S8, vốn dễ gây mờ kính bảo vệ camera. Tuy nhiên, Samsung vẫn sẽ giữ nguyên hình dạng của máy quét vân tay – hình chữ nhật thay vì tròn như nhiều sản phẩm khác.

Hiệu suất cực nhanh

Như mọi năm, loạt Galaxy S mới luôn được tích hợp dòng chip xử lý mạnh mẽ nhất thị trường smartphone. Tuy nhiên, thông tin này có lẽ sẽ khiến nhiều người thất vọng vì Galaxy S9 sẽ chỉ dùng con chip được sản xuất trên dây chuyền công nghệ 10nm thế hệ thứ hai thay vì quy trình 7nm hay 8nm mới nhất.

Chip trên Galaxy S9 sẽ giúp nâng tốc độ tải lên 1.2 Gbps.

Cả chip Exynos 9810 của Samsung hay Snapdragon 845 của Qualcomm đều chỉ trên quy trình công nghệ 10nm. Điều này cho thấy, tốc độ của chip mới chỉ nhanh hơn hoặc tiết kiệm năng lượng hơn một chút so với dòng chip cũ trên Galaxy S8. Khi so sánh về thông số, tốc độ của Snapdragon 845 so với Snapdragon 835 nhanh hơn chủ yếu là do tốc độ xung nhịp cao hơn.

Bảng so sánh thông số giữa chip Samsung Exynos 9810 và Qualcomm Snapdragon 845.

Việc quản lý năng suất hiệu quả hơn 30% so với Snapdragon 835 sẽ chỉ có tác dụng khi người dùng thực hiện các tác vụ đòi hỏi đồ họa phức tạp như quay video, chơi game hay thực tế ảo. Trên thực tế, bằng chứng cho thấy rõ nhất là chip mới của Qualcomm hỗ trợ quay video HDR 4K ở tốc độ 60fps thay vì 30fps như Galaxy S8.

Không nâng dung lượng pin

Samsung sẽ trang bị cho Galaxy S9 các bảng mạch được xếp chồng lên nhau, sắp xếp các chip này chặt chẽ hơn và tiết kiệm diện tích hơn, giống như iPhone X để dành chỗ trống cho các chi tiết khác (pin hình chữ L).

Apple sử dụng pin chữ L để tiết kiệm không gian cho máy.

Bằng việc đưa vào Galaxy S9 màn hình mỏng hơn, các bảng mạch nhỏ và cảm biến camera mỏng hơn, giới công nghệ kỳ vọng dung lượng pin của máy sẽ được nâng lên. Nhiều tin đồn cho rằng, viên pin trong thiết bị sẽ chỉ có dung lượng 3200 mAh – lớn hơn một chút so với Galaxy S8.

Đáng tiếc, việc xếp chồng các bảng mạch in chỉ áp dụng cho phiên bản Galaxy S9 chạy chip Exynos 9810. Do đó, người dùng Mỹ nhiều khả năng chỉ có cơ hội sử dụng phiên bản chạy chip Snapdragon với viên pin nhỏ hơn.

Âm thanh stereo

Các thông số trên vỏ hộp được cho là của Galaxy S9.

Cuối cùng, Galaxy S9 cũng sẽ có trong mình âm thanh stereo chất lượng nhất thị trường. Ngoài việc cũng được trang bị tai nghe AKG giống như Galaxy S8 hay Galaxy Note 8 năm ngoái, chiếc Galaxy S “kế nhiệm” còn được cho là có loa cực mạnh mẽ theo chuẩn AKG. Dự kiến, vị trí của loa sẽ là cạnh dưới của điện thoại.