Samsung kỳ vọng Galaxy S9 sẽ bán “chạy” hơn Galaxy S8

(Dân Việt) Samsung là “gã khổng lồ” của ngành sản xuất điện thoại thông minh và hàng năm, hãng luôn muốn bán được nhiều và nhiều hơn nữa sản phẩm mới của mình.

Theo Giám đốc điều hành đương nhiệm của Samsung, ông DJ Koh, tập đoàn này dự kiến Galaxy S9 sẽ bán vượt trội hơn Galaxy S8. Kể từ khi được bán ra vào tháng 4 năm ngoái cho đến nay, số lượng đơn vị Galaxy S8 bán ra đã đạt mốc 37 triệu chiếc.

Ông Koh cũng cho biết thêm, những phản hồi đầu tiên về Galaxy S9 tốt hơn dự đoán. Chiến lược tiếp thị Galaxy S9+ của hãng sẽ là chiếc smartphone “tái định nghĩa hình ảnh” với camera sau kép, khẩu độ biến thiên và quay video chậm, chưa kể tới tính năng cung cấp hình ảnh động 3D Emoji thú vị.

Galaxy S9 chỉ là một bản nâng cấp nhẹ của Galaxy S8.

Một điều đáng chú ý là bộ đôi Galaxy S năm nay được công bố trước Galaxy S8 khoảng vài tuần, tại sự kiện Triển lãm di động toàn cầu MWC 2018 nên sẽ gây nhiều sự chú ý hơn, giúp tăng doanh số bán hàng.

Tuy nhiên, cũng phải nói Galaxy S9 không sở hữu ngoại hình mang tính cách mạng như Galaxy S8. Với nhiều tín đồ công nghệ, sản phẩm chỉ là bản nâng cấp nhẹ so với phiên bản tiền nhiệm do có màn hình không thay đổi cùng số ít các tính năng tích hợp thêm (ví dụ như vị trí dấu cảm biến vân tay). Do đó, chúng vẫn có khả năng lép vế so với mô hình Galaxy S năm ngoái.