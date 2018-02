Sẵn sàng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên Đán

(Dân Việt) Để đảm bảo tốt nhu cầu thông tin liên lạc của khách hàng trên toàn quốc dịp Tết Mậu Tuất 2018, VinaPhone đã huy động mọi nguồn lực chuẩn bị chu đáo các công tác kinh doanh, kỹ thuật sẵn sàng đảm bảo an toàn lưu thoát thông tin phục vụ khách hàng.

Cụ thể, ngay từ thời điểm này VinaPhone đã khẩn trương thực hiện các dự án mở rộng mạng và các kế hoạch đã xây dựng để nâng cấp, đấu nối tăng cường năng lực mạng phục vụ Tết Nguyên đán năm nay.

VinaPhone cũng đã chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin và phòng chống cháy nổ. Kiểm tra, rà soát mạng lưới và có các biện pháp xử lý phòng ngừa đảm bảo an toàn thông tin phục vụ lưu thoát lưu lượng trong kỳ nghỉ. Sẵn sàng triển khai đáp ứng kịp thời các yêu cầu thông tin khẩn cấp, thông tin đột xuất khi có yêu cầu.

Với hệ thống chuyển mạch, hiện nay hệ thống của VinaPhone có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu lưu lượng phục vụ dịp Tết. Trong trường hợp có đột biến, VinaPhone sẽ chủ động điều hành các đơn vị liên quan tăng kênh kết nối để lưu thoát lưu lượng. Sẵn sàng phương án tăng dung lượng với các đối tác trong nước và nước ngoài khi cần thiết.

Đối với hệ thống mạng di động, VinaPhone thực hiện san tải, tối ưu năng lực mạng nhằm đảm bảo an toàn thông tin và tài nguyên phục vụ phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán 2018; rà soát các khu vực có sự kiện lớn tại các tỉnh và thành phố tập trung lượng thuê bao cao để có phương án điều chỉnh cấu hình hoặc phát sóng lưu động.

Ngoài ra, VinaPhone cũng đã lên kế hoạch bố trí nhân lực (giao dịch viên, nhân viên kinh doanh, điện thoại viên) tại bộ phận giao dịch, tiếp xúc khách hàng, giải đáp khách hàng, thực hiện chăm sóc hỗ trợ hệ thống điểm bán lẻ/cộng tác viên để phục vụ khách hàng trong dịp nghỉ Tết.

Cụ thể các tổng đài chăm sóc khách hàng 9191, 18001091, 1080 sẽ trực 24/24h trong những ngày Tết. Riêng ngày 15.2.2018 (30 tết): VinaPhone sẽ tăng cường tối đa số lượng KTV tham gia trực vào giờ cao điểm. Chuẩn bị các biện pháp đảm bảo lưu lượng an toàn vào ngày Tết như bố trí các ca trực hợp lý để tỷ lệ cuộc gọi thành công đạt cao nhất. Bố trí nhân sự theo dõi lưu lượng vào các khung giờ cao điểm. Điều phối các đơn vị liên quan để bố trí nhân sự khi có sự cố.

Tại các điểm giao dịch bố trí giao dịch viên trực Tết tại các điểm giao dịch trung tâm để để phục vụ khách hàng. Bổ sung thêm nhân sự phục vụ khách hàng thời điểm trước Tết (Ngày thường: từ 8h sáng – 8h tối, trực cả Thứ 7, CN).