Siêu sao Modric hưởng lương 275 tỷ đồng/năm vẫn xài iPhone 5s

(Dân Việt) Không chỉ là cầu thủ luôn thầm lặng trên sân, cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất năm The Best 2018 do FIFA bình chọn cũng không phải là người sống xa hoa.

“Cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới, ba lần liên tiếp vô địch Champions League, vào chung kết giải vô địch bóng đá thế giới và giành danh hiệu The Best 2018 của FIFA dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm, Luka Modrić vẫn xử dụng iPhone 5S”.

Luka Modrić được "chộp" khi tham gia đêm gala trao giải The Best 2018 do FIFA tổ chức.

Đó chính là câu thốt lên của một cổ động viên trên Twitter kèm hình ảnh của siêu sao bóng đá người Croatia khi anh có mặt trong đêm gala trao giải The Best 2018 do FIFA tổ chức cuối tuần qua. Nó đã nhanh chóng gây ấn tượng cho đông đảo cộng đồng fan hâm mộ trên toàn thế giới về cách sống khá bình dân của nhà á quân World Cup 2018 và 3 năm liên tiếp vô địch UEFA Champion League trong màu áo Real Madrid.

Ngay sao đó, hình ảnh này đã được lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng mạng để so sánh Luka Modrić với các cầu thủ nổi tiếng khác trên toàn thế giới. Nó cũng được mang ra so sánh với một lượng lớn thanh thiếu niên hiện nay muốn thể hiện mình mà chạy theo các sản phẩm công nghệ, ngay cả với những chiếc iPhone Xs Max trị giá hơn 30 triệu đồng, trong khi một chiếc iPhone 5s đã bị Apple ngừng bán chính thức một thời gian, và sản phẩm xách tay cũng chỉ rơi vào khoảng… 3 triệu đồng, tức thấp hơn 10 lần so với một chiếc iPhone Xs Max mới nhất.

Mọi thứ còn giá trị hơn nữa khi theo Marca, mức lương của Luka Modrić tại Real Madrid khoảng 10 triệu euro/năm (tương đường 275 tỷ đồng).

Đoạn tweet đăng tải kèm hình ảnh Luka Modrić trên tay chiếc iPhone 5s.

Kèm theo tweet nói trên, cổ động viên này mỉa mai: “Một số cậu trai cô gái vẫn chưa hoàn thành bậc tiểu học nhưng lại đang yêu cầu cha mẹ họ mua iPhone 7”.

Luka Modrić không cần phải sử dụng những chiếc siêu xe đắt tiền nhất, những hình xăm trên khắp cơ thể hoặc thậm chí sử dụng mạng xã hội một cách điên cuồng chỉ để lấy lòng fan. Sự giản dị của anh đã làm rung chuyển trái tim của rất nhiều người.