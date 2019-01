Smartphone nào có chỉ số bức xạ cao nhất năm 2018?

(Dân Việt) “Điện thoại của chúng ta có an toàn để sử dụng không? ” là câu hỏi khiến nhiều người hoài nghi, đặc biệt là về chỉ số bức xạ của chúng.

Trên thực tế, việc xác nhận sự ảnh hưởng giữa bức xạ điện thoại di động tới sức khỏe không phải là nhiệm vụ dễ dàng và cách ly bức xạ còn khó hơn. Và trong khi ngành công nghiệp nhanh chóng loại bỏ các mối nguy hiểm của bức xạ từ điện thoại di động thì chúng ta vẫn nên đề phòng. Điện thoại Sony Xperia XZ3 có chỉ số SAR thấp nhất. Với điện thoại, có một phép dùng để đo lường tác động của thiết bị đối với cơ thể con người, đó là SAR. SAR là viết tắt của Specific Absorption Rate - chỉ số đo mức độ hấp thụ sóng radio, là một tiêu chuẩn cũ và lỗi thời (phương pháp thử nghiệm được hình thành vào năm 1996 khi không có điện thoại thông minh và vẫn chưa thay đổi kể từ đó). Chiếc điện thoại nào có xếp hạng SAR cao hơn được coi là có khả năng nguy hiểm hơn và tất cả các điện thoại đều phải được thử nghiệm để đảm bảo chúng ở dưới một ngưỡng nhất định. Theo quy định của Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC), để được bán tại nước này, điện thoại phải có chỉ số SAR nhỏ hơn 1,6 W/kg. Vậy chiếc điện thoại nào có giá trị bức xạ SAR cao nhất và thấp nhất năm 2018? • Apple iPhone XS Max: 1,00 W / kg • Apple iPhone XS: 0,90 W / kg • Apple iPhone XR: 0,90 W / kg • Samsung Galaxy Note 9: 0,27 W / kg • Samsung Galaxy S9+: 0,36 W / kg • Samsung Galaxy S9: 0,35 W / kg • Google Pixel 3 XL: 1,35 W / kg • Google Pixel 3: 1,34 W / kg • LG V40: 1,27 W / kg • LG G7: 0,22 W / kg • OnePlus 6T: 1,34 W / kg • OnePlus 6: 1,26 W / kg • Xiaomi Pocophone F1: 0,72 W / kg • Sony Xperia XZ3: 0,14 W / kg Nhìn vào tất cả các giá trị này, Sony Xperia XZ3 rõ ràng là người “chiến thắng” với xếp hạng SAR thấp nhất. Về mặt lý thuyết, điều này khẳng định Xperia XZ3 là điện thoại an toàn nhất để sử dụng. iPhone Xs Max có chỉ số SAR khá cao. Ngoài ra, Galaxy Note 9, Galaxy S9 và Galaxy S9+ của Samsung cũng được đánh giá ở mức SAR rất thấp khi được sử dụng. Bên cạnh đó, LG G7 là một điện thoại khác có xếp hạng SAR khá thấp. Mặt khác, các mẫu iPhone 2018 của Apple có giá trị cao hơn nhiều. Tất nhiên, chúng đều nằm trong giới hạn cho phép nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm.

