Smartphone Realme sắp tấn công thị trường Việt Nam

(Dân Việt) Chỉ một thời gian ngắn kể từ lần đầu ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 5/2018, Realme đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận về doanh số bán và thị phần kinh doanh smartphone.

Realme - thương hiệu công nghệ chỉ vừa mới gia nhập thị trường smartphone gần 5 tháng, đã xác nhận sẽ có mặt tại Việt Nam.

Không lâu sau khi trang fanpage Realme (@RealmeVietnam) đã đăng tải một hình ảnh với thông điệp là "coming soon". Và rồi vào sáng nay (24/9), trang này lại tiếp tục đăng ảnh với dòng chữ "Hello Việt Nam! It's Realme".

Thông tin chính thức đầu tiên của Realme tại Việt Nam

Được thành lập từ ngày 04/05/2018 bởi Ông Sky Li – Founder & Global CEO, Realme cam kết hướng đến việc tạo nên các sản phẩm smartphone dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu đa dạng và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời dành cho các tín đồ công nghệ.

“Chúng tôi nhận thấy người dùng trẻ của phân khúc smartphone này vẫn còn gặp phải khá nhiều vấn đề, như thời lượng sử dụng pin ngắn, hiệu năng kém hoặc tình trạng các sản phẩm trong cùng phân khúc gần như có thiết kế tương đồng, không thực sự tạo nên sự khác biệt rõ nét. Chính vì vậy, Realme đã được ra đời để mang đến cho các tín đồ công nghệ những trợ thủ smartphone đỉnh cao về hiệu năng, đặc trưng về phong cách và được đưa ra thị trường với mức giá hợp lý, cạnh tranh nhất so với các thương hiệu khác trong cùng phân khúc”. Ông Sky Li chia sẻ.

Theo kết quả nghiên cứu từ tổ chức nghiên cứu Gartner, doanh số bán smartphone toàn cầu trong Quý 1/2018 đã lên đến 384 triệu sản phẩm, chiếm 84% thị phần di động, tăng trưởng 1,3% so với 2017. Các thị trường mới nổi vẫn đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn cầu. Cụ thể, doanh số bán lẻ điện thoại thông minh đã tăng trưởng 5%, đạt mốc 197 triệu máy tại thị trường Trung và Đông Âu. Thị trường Trung Đông và Châu Phi đạt mức tăng trưởng 2%/năm.

Mẫu smartphone giá mềm này đang có những bước tiến không ngờ tại thị trường Ấn Độ.

Báo cáo từ GfK cũng cho thấy doanh số bán tại các thị trường mới nổi như Châu Á cũng đã đạt mức 232,7 triệu máy (số liệu năm 2017), tăng trưởng đến 8% so với 2016. Dự kiến nhu cầu sở hữu smartphone tại đây sẽ tiếp tục gia tăng lên 9% vào năm 2018.

Do đó, nếu Realme tiếp tục tập trung nghiên cứu và ra mắt những dòng smartphone vừa trang bị hiệu năng mạnh mẽ vừa sở hữu vẻ ngoài tinh tế, thu hút, với mức giá dễ tiếp cận thì tiềm năng thị trường vẫn còn đang rất lớn. Việc Realme nhắm đến thị trường toàn cầu ngay từ khi ra mắt, cũng sẽ là một “người chơi” đầy quyết liệt, tác động tích cực đến ngành công nghiệp smartphone trên thế giới.

Có thể nói những thành tựu ấn tượng mà Realme đạt được trong thời gian qua tại thị trường đầu tiên và cũng là một trong hai thị trường smartphone lớn nhất toàn cầu - Ấn Độ - chính là minh chứng cho những cam kết này và khẳng định tầm nhìn của Realme. Cụ thể, dòng máy Realme thế hệ thứ nhất đã tiêu thụ được 400.000 máy chỉ trong hơn một tháng bán hàng, giành danh hiệu “Best – Seller” trên Amazon Ấn Độ, đạt 4.4/5 điểm chất lượng do người dùng đánh giá, giúp Realme nhanh chóng sở hữu 4% thị phần trực tuyến và được xếp hạng 4 thị trường chỉ trong vòng hơn 30 ngày (Quý 2/2018).

Đầu tháng 9, Realme 2 lên kệ trên Flipkart – Trang thương mại điện tử lớn nhất Ấn Độ, ngay lập tức bán hết 370.000 máy, góp phần quan trọng vào cột mốc ấn tượng - 1 triệu người dùng Realme tính đến thời điểm này.

Sau những phản hồi tích cực từ thị trường Ấn Độ, Realme tiến sang khu vực Trung Đông và Đông Nam Á với những bước đi nhanh chóng và tự tin.

Dự kiến Realme sẽ ra mắt ít nhất 2 sản phẩm tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2018 tới.