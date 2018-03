So sánh nhanh Sony Xperia XZ2 với Google Pixel 2 XL

(Dân Việt) Xperia XZ2 là mẫu smartphone mới nhất của Sony với nhiều cách tân đáng chú ý, đáng giá hơn nhiều so với Google Pixel 2 XL.

Theo đánh giá, Sony Xperia XZ2 là chiếc điện thoại thông minh mới và tinh tế nhất của hãng cho tới thời điểm hiện tại với màn hình tỷ lệ mới, thiết kế trang nhã nhờ mặt lưng thủy tinh, sử dụng con chip Snapdragon 845 mạnh nhất năm. Vậy thiết bị này có đáng mua hơn Google Pixel 2 XL hay không?

Xperia XZ2 hút mắt hơn nhiều so với Pixel 2 XL.

Trang tin công nghệ Phone Arena đã tiến hành so sánh nhanh hai sản phẩm này trên mọi khía cạnh: thiết kế, thông số kỹ thuật và tính năng.

Thiết kế và màn hình

Xperia XZ2 là một “bước đột phá mới” của Sony trong suốt nhiều năm giữ nguyên thiết kế. Ngoại hình của máy khác hoàn toàn so với các phiên bản cũ: hai cạnh màn hình uốn cong và đem lại trải nghiệm thanh lịch, tinh tế. Phong cách này đi ngược lại hoàn toàn những cạnh thô, vuông của hãng trước đây. Khi so sánh, Pixel 2XL trông to và cồng kềnh hơn, mặt lưng kim loại trông cũng kém sang hơn mặt lưng thủy tinh của Sony.

Pixel XL có đường nét thiết kế thô hơn.

Một tính năng mà cả hai sản phẩm đều thiếu là giắc cắm tai nghe. Thay vào đó, bạn có thể kết nối giắc cắm tai nghe thông qua cổng USB Type C (có tai nghe đi kèm trong hộp) hoặc một dongle nếu sử dụng tai nghe không dây.

Màn hình 5,7 inch trên Xperia XZ2 là màn hình LCD có tỷ lệ 18:9 mới với độ phân giải 1080 x 2160 pixel (Full HD+ ) trong khi Pixel 2XL lại sử dụng màn hình OLED cỡ 6 inch có độ phân giải cao hơn – 1440 x 2880 pixel (Quad HD+). Chưa xét tới thông số kỹ thuật, khi sử dụng, chỉ cần nghiêng một góc, màu sắc trên Pixel 2XL sẽ bị biến đổi.

Trải nghiệm trên sản phẩm của Sony tốt hơn.

Mặc dù sử dụng màn hình LCD nhưng trải nghiệm trên Xperia XZ2 cũng khá tinh tế, không bị lỗi burn in (mất cảm ứng ở gần viền màn hình) như màn hình OLED. Không những vậy, Xperia XZ2 còn hỗ trợ hiển thị video HDR, cho phép tái tạo màu rộng hơn.

Camera

Pixel 2XL từng được mệnh danh là chiếc smartphone sở hữu camera chất lượng nhất, vậy Xperia XZ2 có đủ sức cân hay không?

Qua ảnh chụp thử nghiệm, ấn tượng ban đầu vẫn nghiêng về thiết bị của Google. Xperia XZ2 có phạm vi chụp hẹp hơn, độ sắc nét cũng kém hẳn so với “đối thủ” của nó.

Cả hai đều có camera sau đơn và cảm biến vân tay ở mặt lưng.

Về kỹ thuật, cả hai sản phẩm đều chỉ có camera sau đơn. Xperia XZ2 được tích hợp cảm biến 19MP trong khi Pixel 2 XL sử dụng cảm biến 12MP. Cũng phải nói thêm rằng, mặc dù không hỗ trợ chụp chân dung như nhiều mẫu điện thoại thông minh hiện nay nhưng Xperia XZ2 lại hỗ trợ quay video chậm với tốc độ 960fps (khung hình/ giây) và có độ nhạy sáng (ISO) cao để cải thiện chất lượng hình ảnh khi chụp ở điều kiện ánh sáng yếu.

Không những vậy, Xperia XZ2 cũng là thiết bị đầu tiên có khả năng quay video HDR ở độ phân giải 4K, cung cấp hình ảnh khá tuyệt vời. Dưới đây là một số hình ảnh so sánh giữa Xperia XZ2 và Pixel 2XL:

Ảnh chụp Xperia XZ2 (trái) và Pixel 2 XL (phải).

Hiệu suất

Đáng mừng là cả hai mẫu smartphone cao cấp này đều có giao diện gọn gàng, cung cấp khả năng hoạt động khá “mượt” và linh hoạt. Kiểm tra cho thấy, không thiết bị nào gặp phải tình trạng đơ hay giật như nhiều điện thoại Android khác.

Cả hai đều có hiệu suất khá.

Xperia XZ2 là chiếc điện thoại mới hơn, tích hợp chip xử lý tiên tiến nhất của Qualcomm – Snapdragon 845 nên về lý thuyết sẽ có điểm chuẩn cao hơn so với Pixel 2 XL năm ngoái. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng chip Snapdragon 835 trên Pixel 2 XL cũng có tốc độ nhanh không kém.

Pin

Xperia XZ2 được trang bị đi kèm viên pin 3180 mAh còn Pixel 2 XL có pin 3520 mAh bên trong. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ sạc không dây. Hiện vẫn còn quá sớm để so thời lượng pin của hai sản phẩm này.

Kết luận

Sản phẩm của Sony vẫn đáng mua hơn.

Nhìn chung, Xperia XZ2 nổi bật hơn nhờ ngoại hình bắt mắt và hiệu suất “trâu” hơn. Mặt khác, Pixel 2 XL cũng có hiệu suất mạnh mẽ, camera ấn tượng nhưng lại thiếu khá nhiều tính năng tiện ích mà sản phẩm của Sony có.