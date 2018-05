Sốc: iPhone 6s và iPad mini phát nổ đã khiến máy bay chở 66 người của Ai Cập rơi?

(Dân Việt) Vụ tai nạn trên chuyến bay MS 804 của hãng EgyptAir (Ai Cập) khiến 66 người có thể xuất phát bởi sản phẩm Apple bị quá nhiệt?

Những thành viên gia đình của các nạn nhân chuyến bay xấu số MS 804 hiện đã đệ đơn kiện cáo buộc rằng đám cháy xuất hiện trên chuyến bay này đã xuất phát từ iPhone 6s hoặc iPad mini của một người trên chuyến bay đã bị quá nóng dẫn đến bắt lửa. Một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có thể đã gây ra vụ nổ. Tài liệu được đệ trình bởi các luật sư đại diện cho các gia đình nạn nhân cho biết, một thiết bị điện tử bị quá nhiệt có thể dẫn đến một đám cháy lớn, điều này gây ra bi kịch thảm khốc với chuyến bay MS 804, khiến nó rơi xuống biển Địa Trung Hải. Các đội ìm kiếm thu nhặt những chiếc áo phao và mảnh vụ trên ghế chuyến bay xấu số. Các chuyên gia trong ngành đã rà soát các lý thuyết dành cho sản phẩm của Apple, tuyên bố rằng có nhiều khả năng một hiện tượng ngắn mạch trên thiết bị đã gây ra sự cố, hoặc một vụ nổ khác đã xảy ra bên dưới buồng lái. Báo The Sun hiện đang chờ bình luận về vụ kiện từ Apple và EgyptAir. Trước đó Apple cho biết họ chưa nhận được liên lạc bởi bất kỳ cơ quan nào để tham gia điều tra thảm kịch. Hãng cũng nói thêm rằng không có bằng chứng để liên kết vụ việc với các sản phẩm của công ty. Phát ngôn viên Apple nói: “Chúng tôi kiểm tra chặt chẽ các sản phẩm của mình để đảm bảo chúng đáp ứng hoặc vượt qua các tiêu chuẩn an toàn quốc tế”. Apple từng từ chối rằng các sản phẩm của hãng có thể chịu trách nhiệm vào vụ tai nạn. Hai trong số các nạn nhân trong số 66 người trên chuyến bay MS 804. Được biết EgyptAir thông báo chuyến bay MS 804 bị mất liên lạc với radar vào lúc 2:45 ngày 19/5/2016. Chuyến bay đã khởi hành từ sân bay Charles de Gaulle Paris (Pháp) đến sân bay quốc tế Cairo (Ai Cập). Có ít nhất 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn trên tàu bay. Chính quyền Ai Cập đã tuyên bố rằng chiếc máy bay có khả năng nhất bị rơi xuống biển. Họ cũng công bố vào ngày hôm sau vụ mất tích rằng các mảnh vỡ của chiếc máy bay đã được tìm thấy trong khoảng 290 km về phía bắc của Alexandria, Địa Trung Hải.

