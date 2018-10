Sony Show 2018 khai màn, nhiều hàng "khủng" xuất hiện

(Dân Việt) Sony vừa chính thức "khai màn" Sony Show 2018 diễn ra tại Hà Nội mang đến không gian trải nghiệm những công nghệ mới cho cộng đồng Sonyfan và người dùng.

Sony Show 2018 chính thức khai màn

Chương trình năm nay sẽ xuyên suốt 3 ngày, người tham dự không chỉ được trải nghiệm những sáng kiến công nghệ mới nhất của Sony: BRAVIA MASTER Series, Glass Sound Speaker, Hi-Res Audio, Extra Bass, 3 Box Series, Sound Bar, Alpha full-frame, Cyber-shot RX Series, Action Cam, Xperia mà còn được trải nghiệm đấu trường Play Up dành cho game thủ, hóa trang Cosplay Up, thi tài năng Talent Up.

Tâm điểm của Sony Show là BRAVIA MASTER Series gồm hai dòng TV A9F và Z9F được mệnh danh là tuyệt phẩm tương phản đỉnh cao, với bộ xử lý X1 Ultimate đem đến hình ảnh sắc nét trên từng chi tiết, tiệm cận những màn hình chuyên nghiệp được sử dụng trong các studio điện ảnh. Dòng TV OLED MASTER Series A9F còn được tích hợp công nghệ âm thanh sống động phát ra từ màn hình Acoustic Surface Audio+ độc quyền nâng tầm trải nghiệm giải trí hoàn hảo tại gia.

Đây được xem là sân chơi cho các bạn trẻ mê công nghệ

Đối với các tín đồ mê chất lượng âm thanh từ Sony sẽ được trải nghiệm các dòng Extra Bass, tai nghe chống ồn WH-1000XM3, 3 Box Series, Dolby Atmos Sound Bar. Đặc biệt là Glass Sound Speaker, chiếc loa không dây được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật đương đại tinh tế, trở thành điểm nhấn ấn tượng trong mọi không gian nội thất. Glass Sound Speaker giúp kiến tạo một không gian nghe hoàn hảo nhờ ứng dụng công nghệ âm thanh mới với loa tweeter ống thủy tinh phát ra âm thanh chất lượng cao trong trẻo và chân thực cho một trải nghiệm âm thanh vòm 360 độ, bao phủ trọn vẹn âm nhạc ở khắp không gian phòng của bạn.

Sony mang đến nhiều dòng máy ảnh mới

Bên cạnh đó, các dòng máy ảnh và máy quay Alpha Full Frame, RX series, Action Cam cũng sẽ sẵn sàng để “tín đồ” yêu nhiếp ảnh chạm, ngắm và bấm. Không chỉ có thiết kế truyền cảm hứng, các sản phẩm còn sở hữu công nghệ độc quyền đỉnh cao từ Sony, để nắm bắt trọn vẹn từng khoảnh khắc, khơi nguồn cảm hứng và chắp cánh đam mê.

PlayStation luôn là điểm "nóng" tại các kỳ Sony Show và năm nay cũng không ngoại lệ, các game thủ có dịp phô diễn tài năng trong các giải đấu đầy kịch tính cùng các tựa game đình đám như: Just Dance, Dragon Ball Fighter Z, FIFA 18, đặc biệt là Spider-Man.

Khu trưng bày smartphone

Người dùng có thể trải nghiệm smartphone, cũng như chất lượng âm thanh từ những chiếc tai nghe cao cấp

Các bạn trẻ xếp hàng để có thể tham gia nhiều game, cũng như thử thách tại Sony Show 2018