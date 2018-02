Thẻ nhớ microSD có thể trở thành dĩ vãng từ năm 2018?

(Dân Việt) Thẻ nhớ microSD trở thành thứ không thể thiếu trên nhiều smartphone những năm qua, nhưng 2018 sẽ khác.

Trong khi iPhone là smartphone không cần đến khe cắm thẻ nhớ microSD thì điều này lại rất phổ biến trên các smartphone Android, đặc biệt là những điện thoại giá rẻ. Với thẻ nhớ microSD, bạn có thể mở rộng không gian lưu trữ của thiết bị với chi phí rẻ hơn. microSD từng là phương tiện cứu cánh cho nhiều smartphone có bộ nhớ trong hạn chế. Lấy ví dụ với Pixel 2 64 GB và 128 GB bạn sẽ thấy sự chênh lệch 2,3 triệu đồng về giá bán. Nhưng nếu bạn bổ sung 64 GB qua thẻ nhớ microSD, chi phí chỉ rơi vào khoảng 30 USD. Mặc dù vậy, rẻ hơn không nhất thiết là tốt hơn. Dưới đây là những lý do giải thích vì sao như vậy. Độ tin cậy có vấn đề Về mặt lý thuyết thẻ nhớ microSD có thể kéo dài nhiều năm sử dụng, trừ khi nó được sử dụng quá mức. Đó là lý do vì sao một số nhà sản xuất thẻ nhớ đi kèm gói bảo hành 5-10 năm cho sản phẩm của mình, thậm chí một số còn đi xa hơn với chính sách bảo hành trọn đời. Nhưng trong thực tế, thời gian qua rất nhiều người gặp tình huống mất dữ liệu do thẻ nhớ microSD trong điện thoại bị sự cố. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi việc bảo hành sẽ không bao gồm phục hồi dữ liệu, ngay cả với một chuyên gia xử lý, có nghĩa bạn phải chấp nhận mất dữ liệu. Chính vì vậy theo khuyến cáo thẻ nhớ microSD không nên được dùng làm phương tiện lưu trữ dữ liệu quan trọng. Chậm hơn so với bộ nhớ trong Khi được hỏi về tốc độ lưu trữ mọi người sẽ thường quan tâm đến tốc độ đọc dữ liệu và tốc độ ghi. Một điện thoại cao cấp hiện đại sẽ sử dụng công nghệ bộ nhớ UFS có khả năng đọc/ghi ở tốc độ tốt nhất lên đến hàng trăm MB/s, cao hơn nhiều so với hiệu suất cao nhất của thẻ microSD là 90 MB/s cho thao tác đọc/ghi. Tốc độ truy/xuất dữ liệu trên thẻ microSD thấp hơn nhiều so với bộ nhớ trong. Trong thực tế tốc độ đọc/ghi có thể giảm xuống dưới so với quảng cáo, tùy thuộc vào hoạt động. Vì vậy thẻ nhớ có thể làm chậm điện thoại, nhưng còn phụ thuộc vào cách thức thẻ thiết lập và sử dụng. Bị hạn chế sử dụng Hiện tại ứng dụng thực tế nhất của thẻ microSD là lưu trữ nhạc, hình ảnh và video trên nó. Bất kỳ smartphone nào cũng cho phép bạn ghi các phương tiện truyền thông trực tiếp vào không gian lưu trữ ngoài, mặc dù trong một số trường hợp cần thẻ nhớ cao cấp hơn như quay phim 4K, nhưng một lần nữa độ tin cậy của microSD cần được xem xét. Mặc dù một số ứng dụng cho phép bạn di chuyển dữ liệu của họ sang thẻ nhớ microSD nhưng việc truy cập dữ liệu này có thể bị hạn chế bởi tốc độ đọc/ghi thấp của thẻ, dẫn đến các vấn đề về hiệu suất. Thẻ nhớ nhái Vấn đề khá nhức nhối trên thị trường hiện nay khi thẻ nhớ nhái rẻ tiền được bán tràn lan dưới dạng các nhãn hiệu phổ biến. Những thẻ này không chỉ làm chậm hiệu suất điện thoại của bạn mà còn mở ra khả năng mất mát dữ liệu cao hơn. Đáng buồn là điều này vẫn tiếp tục mà không có chiều hướng suy giảm. Một người dùng smartphone có kinh nghiệm chắc chắn không bị lừa, nhưng liệu có bao người không bị cuốn hút bởi một thẻ nhớ 512 GB được rao bán với giá chỉ 800.000 đồng? Không an toàn Nếu đã từng mất điện thoại, ắt hẳn bạn sẽ lo lắng về dữ liệu trên smartphone. May mắn thay mỗi smartphone hiện đại đều có một số chức năng bảo vệ như máy quét dấu vân tay, hệ thống nhận diện khuôn mặt hoặc thậm chí mã PIN cơ bản nhằm ngăn những cặp mắt tò mò duyệt qua nội dung của bạn. Thẻ nhớ microSD có thể được lấy ra khỏi máy và đặt vào thiết bị khác để truy cập dữ liệu. Vấn đề là, một thẻ nhớ microSD hoàn toàn có thể tháo ra và đưa vào máy tính hoặc điện thoại khác để xem tất cả dữ liệu trên đó. Có cần thẻ microSD trên smartphone? Có một thời gian thẻ nhớ microSD trở nên rất cần thiết cho smartphone khi mà không gian lưu trữ smartphone còn hạn chế và đắt tiền, như thời kỳ Galaxy S II hàng đầu chỉ có 16 GB bộ nhớ trong vào năm 2011 khiến chúng nhanh chóng bị lấp đầy bởi dữ liệu. Ở thời điểm đó nhiều điện thoại chỉ có bộ nhớ trong 8 GB. Ngày nay hầu hết smartphone hàng đầu cung cấp ít nhất 64 GB bộ nhớ trong, một con số khá dồi dào cho mọi người sử dụng nên mọi người không nhất thiết phải dựa vào thẻ nhớ microSD giá rẻ và không đáng tin cho nhu cầu lưu trữ. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là thẻ microSD nên loại bỏ hoàn toàn khi mà các công nghệ khác đang phát triển. Thẻ microSD vẫn ở đó, được sử dụng cho nhiều thiết bị khác và không gian lưu trữ vẫn còn chưa tối ưu cho những định dạng đa phương tiện hiện đại như 4K…

