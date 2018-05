Thêm chiếc iPhone phát nổ ngay trên bàn làm việc

(Dân Việt) Đoạn video thu bởi camera giám sát tại một cửa hàng điện thoại ở Las Vegas (Mỹ) cho thấy chiếc iPhone đã phát nổ trên bàn làm việc khi nhân viên ngồi cách đó chỉ vài bước chân.

Theo video, nhân viên cửa hàng này đã vội vã chạy ra ngoài để gọi sự giúp đỡ, và đám cháy đã được dập tắt chưa đầy 20 giây sau đó. Báo cáo cho biết màn hình chiếc điện thoại này đã nứt do pin bị nóng lên. Mặc dù vậy tên của cửa hàng vẫn chưa được xác nhận. Mặc dù không phải là cửa hàng của mình nhưng Paul Tartaglio, chủ cửa hàng Gadget Repair, cho biết bản thân ông đã từng nhìn thấy trường hợp pin bị hư hỏng nặng do nhiệt độ tăng ở Las Vegas. Nó dẫn đến việc điện thoại bị nổ tung, nhưng cho biết nó phải mất rất nhiều thời gian. Tartaglio giải thích: “Theo thời gian, pin nóng lên và phình lên. Vấn đề là chỉ cần nó tăng lên một chút là có thể làm cho màn hình bị vỡ ra một cách dễ dàng hơn nhiều”. Đã có nhiều báo cáo liên quan đến pin iPhone phát nổ trong những năm gần đây. Ông nói rằng nó rất khó để dự đoán khi nào một pin có thể phát nổ, nhưng điều quan trọng là hãy giữ điện thoại tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào trong mùa hè. Không chỉ nó có thể dẫn đến sự cố cháy nổ trong trường hợp xấu nhất mà còn có thể rút ngắn tuổi thọ của pin, đặc biệt sau khi điện thoại phát ra cảnh báo nhiệt độ một vài lần. Người dùng smartphone cũng nên tránh để các thiết bị làm việc quá tải, gây nhiệt độ cao cho pin. Bên cạnh đó Tartaglio cũng khuyên mọi người sử dụng pin thay thế trực tiếp từ nhà sản xuất điện thoại, bởi nó thường đáng tin cậy hơn so với pin từ bên ngoài, mặc dù chi phí có thể cao hơn.

