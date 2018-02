Tiếp tục rò rỉ ảnh Nokia 7 Plus với thiết kế màn hình tỷ lệ mới

(Dân Việt) Trước đó, Nokia 7 Plus đã bị rò rỉ cấu hình cao cấp với màn hình lớn, chip xử lý tầm trung.

Mới đây, hình ảnh của Nokia 7 Plus lại được tiết lộ trên trang web nokiapoweruser với hai tùy chọn màu đen và trắng. Kích thước màn hình dự kiến lên tới 6 inch với tỷ lệ màn hình mới hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm mới lạ tới người dùng. Tùy chọn màu trắng và đen của Nokia 7 Plus. Theo nhiều tin đồn, chiếc smartphone này sẽ được trình làng tại Triển lãm di động toàn cầu MWC 2018 diễn ra trong nay mai. Đây là mẫu điện thoại thông minh đầu tiên mang nhãn hiệu Nokia có màn hình tỷ lệ 18:9 và sẽ sử dụng con chip Snapdragon 660 tầm trung. Màn hình với tỷ lệ mới sẽ giúp cho thân máy dài và hẹp hơn. Các thông số kỹ thuật dự đoán khác của sản phẩm gồm: RAM 6GB; camera sau kép 12MP + 13MP; camera selfie 16MP; bộ nhớ trong 64GB; máy quét dấu vân tay được đặt ở mặt sau. Thú vị hơn, Nokia 7 sẽ chạy trên phiên bản hệ điều hành mới – Android One của Google: đơn giản và chân thật hơn. Camera sau kép cùng cảm biến dấu vân tay ở mặt sau.

