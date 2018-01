Agribank Thừa Thiên Huế bàn giao tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/NĐ-CP

(Dân Việt) Chiều 28.12.2017, tại cảng cá Thuận An, thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang), Agribank Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt tổ chức lễ bàn giao tàu cá vỏ thép số hiệu TTH-91555.TS được đóng mới theo Nghị định 67/NĐ-CP sau 9 tháng thi công cho ngư dân Trần Dành (trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Tàu vỏ thép đóng mới từ nguồn vốn Agribank được bàn giao cho ngư dân diễn ra trước sự chứng kiến của lãnh đạo Chi cục Thủy sản, Ngân hàng Nhà nước, huyện Phú Vang, Ban lãnh đạo Agribank Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt và ngư dân. Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị định 67, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 22/2014/NHNN-TT (Thông tư 22) hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67, Agribank đã ban hành nhiều văn bản về cho vay theo Nghị định 67 nhằm khuyến khích ngư dân bám biển, tổ chức lại nghề cá, tái cơ cấu ngành thủy sản, khai thác xa bờ đúng với lợi thế từng địa phương, đồng thời triển khai kế hoạch hỗ trợ cho những hộ ngư dân có đủ điều kiện vay vốn đóng tàu vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế. Được sự tài trợ về vốn vay của Agribank Thừa Thiên- Huế, sau hơn 9 tháng thi công với tổng số vốn đầu tư 21,5 tỷ đồng, tàu cá nghề lưới vây vỏ thép được hoàn thành hạ thủy và chạy thử thành công. Đây là con tàu dài gần 30m, rộng 7,3m, cao 3,2m, công suất máy chính hiệu MITSUBISHI có công suất 829 CV với hệ thống chứa nhiên liệu lớn cho phép đi biển dài ngày, kể cả trong điều kiện gió cấp 6, cấp 7, với vận tốc tàu có thể đạt 12 hải lý/giờ. Đặc biệt, tàu trang bị hệ thống máy tầm ngư 360 độ của Nhật Bản sản xuất, công nghệ thông tin hiện đại giúp thuyền trưởng phát hiện chướng ngại vật, đá ngầm, dò tìm thủy sản… Đây cũng là chiếc tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ có quy mô và kinh phí đầu tư lớn nhất tại Thừa Thiên - Huế tính đến thời điểm hiện tại, trong đó Agribank chi nhánh Thừa Thiên - Huế cho vay 20 tỷ đồng, phần còn lại là vốn của chủ tàu. Trong buổi tiếp nhận tàu, ngư dân Trần Dành phấn khởi vì chuyển từ tàu gỗ sang tàu vỏ sắt sẽ đảm bảo tàu hoạt động an toàn, bền bỉ; trên tàu có khoang cá lớn, lượng chứa nhiên liệu và nước ngọt dự trữ nhiều, giúp cho những chuyến đi biển dài ngày hơn. Hệ thống khai thác công suất lớn, hiện đại nên sản lượng đánh bắt cao; đồng thời với hệ thống bảo quản cá hiện đại giúp việc bảo quản sản phẩm tốt hơn nên chắc chắn giá thành sản phẩm sẽ cao hơn, góp phần tiết kiệm được vật tư và nhân công, nâng cao hiệu quả đánh bắt cho chủ tàu. Lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh chân thành cám ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Sở và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương, đặc biệt là Agribank Thừa Thiên-Huế đã tạo mọi thuận lợi phối hợp, hướng dẫn kịp thời, hoàn tất mọi thủ tục để tàu 67 thi công và hoàn thiện tạo điều kiện cho ngư dân có phương tiện để vươn khơi bám biển. Agribank là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên triển khai cho vay theo Nghị định 67 của Chính phủ. Tính đến tháng 12/2017, số khách hàng vay vốn theo Nghị định 67 của Agribank Thừa Thiên - Huế là 17 khách hàng; cho vay đóng mới 17 tàu (trong đó 01 tàu sắt và 16 tàu gỗ) với tổng dư nợ hơn 150 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng vốn đầu tư theo NĐ 67 lớn nhất tại địa bàn tỉnh. Sau hơn 3 năm thực hiện, Nghị định 67 đã và đang phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống của bà con ngư dân, làm thay đổi bộ mặt các địa phương vùng ven biển về kinh tế, xã hội; từ nguồn vốn vay của Agribank Thừa Thiên-Huế đã góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại các địa phương ổn định cuộc sống, tạo ra những tài sản lớn; ngư dân bám biển nhiều hơn trên những con tàu công suất lớn, vừa có điều kiện làm giàu chính đáng, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tag: Agribank