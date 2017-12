Anova Feed “tăng tốc” đầu tư, mở rộng thị trường miền Bắc

(Dân Việt) Ngày 28.12, Anova Feed đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 3 tại Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Đây là nhà máy đầu tiên tại thị trường phía Bắc đánh dấu bước tiến vượt bậc của công ty ra thị trường chăn nuôi miền Bắc. Tham dự buổi Lễ có đại diện của các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương và hơn 500 đại lý phân phối của khu vực miền Bắc…

Được xây dựng trên diện tích hơn 3ha với tổng công suất thiết kế đạt 220.000 tấn/năm, nhà máy Anova Feed Hưng Yên là nhà máy thứ 3 của Anova Feed, nâng tổng sản lượng toàn quốc lên 700,000 tấn/năm. Toàn bộ hệ thống máy móc và dây chuyền sản xuất khép kín nhà máy Anova Feed Hưng Yên được nhập khẩu từ Châu Âu. Hệ thống quản lý chất lượng sẽ được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 22.000:2005, HACCP và Global GAP giúp chất lượng sản phẩm luôn ở trạng thái tốt nhất.

Ban lãnh đạo cắt băng khánh thành nha máy Anova Feed Hưng Yên.

Nhà máy tọa lạc tại vị trí thuận lợi, cạnh Quốc lộ 5 – tuyến giao thông huyết mạch nối liền vùng tam giác trọng điểm kinh tế phía Bắc: Hà Nội, Hải Phòng – Quảng Ninh, thuận lợi trong việc nhập khẩu nguyên liệu, đảm bảo cho Anova Feed có thể cung cấp sản phẩm cho các tỉnh lân cận một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Việc vận hành nhà máy mới tại Hưng Yên, sẽ giúp cho Anova Feed đáp ứng nhu cầu của ngành chăn nuôi đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nói chung và miền Bắc nói riêng. Đồng thời khẳng định vị thế của một “Thương Hiệu chất lượng cao dành cho người chăn nuôi” và trở thành 1 trong 5 công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất tại Việt Nam.

Tổng quan nhà máy Anova Feed Hưng Yên.

Với quyết tâm xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, Anova Feed đã và đang tiếp tục đầu tư mở rộng và liên kết với các đối tác uy tín trong và ngoài nước để cho ra đời những sản phẩm sạch, an toàn cho vật nuôi và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành “Nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi an toàn, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam”.