“Bamboo Airways đã trải qua quá trình thẩm định khắt khe nhất từ trước đến nay”

(Dân Việt) Theo thông tin chính thức từ Hãng Hàng không Bamboo Airways, kế hoạch khai thác thương mại bằng máy bay A321 NEO dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1.2019 nhằm chuẩn hóa mọi công tác khai thác vàphục vụ hành khách.

Bamboo Airways, hãng hàng không của Tập đoàn FLC, đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên thị trường hàng không Việt Nam thời gian qua, không chỉ bởi đây là hãng hàng không hoạt động theo mô hình hoàn toàn mới ở Việt Nam, mà còn bởi những chiến lược về đường bay, dịch vụ khác biệt mà hãng sẽ khai thác. Để hiểu rõ hơn về quá trình chuẩn bị, thông tin về lịch cất cánh của Bamboo Airways, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh Ông Đặng Tất Thắng, TGĐ Bamboo Airways về vấn đề này.

Hình ảnh máy bay Airbus A321 Neo của Bamboo Airways.

Được biết, Bamboo Airways công bố lịch bayvào ngày 29/12 nhưng đến giờ vẫn chưa cất cánh. Xin ông cho biết lý do vì sao có sự trì hoãn đó? Lịch bay mới nhất của Bamboo Airways sẽ là khi nào?

- Ngay từ quá trình cấp phép, Bamboo Airwaysđã phải trải qua một quy trình kiểm tra thẩm định có lẽ là khắt khe nhất từ trước đến nay, bởi đây là hãng hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam phải trải qua khâu xin phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư thay vì chỉ phải hoàn tất những quy định tại Nghị định 92 về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không như trước kia.

Và tại thời điểm này, Bamboo Airways tiếp tục trải qua quá trình thẩm định chặt chẽ từ phía các nhà chức trách liên quan đến các công đoạn cuối cùng trước khi cất cánh. Chúng tôi hiểu việc này là cần thiết do vấn đề an toàn bay phải được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để mọi công tác chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên phải được hoàn thiện một cách cẩn trọng và chuẩn xác. Do đó, việc điều chỉnh lịch cất cánh là cần thiết và bắt buộc.

Cũng nhân cơ hội này, chúng tôi đang tiếp tục rà soát lại lại công tác về dịch vụ, tiện ích, với mục tiêu tối ưu chất lượng dịch vụ, tăng cường cá nhân hoá trong công tác chăm sóc khách hàng, mang lại những chuyến bay thoải mái, an toàn, đúng giờ, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng một cách tốt nhất.

Chúng tôi đang lần lượt đưa về Việt Nam những tàu bay hiện đại của Airbus, trong đó có dòng A321NEO hoàn toàn mới và sẽ khai thác bắt đầu từ các chặng bay nội địa của Bamboo Airways vào trung tuần tháng 1.2019.

Theo kế hoạch, Bamboo Airways chuẩn bị 20 máy bay ngay trong thời gian đầu cất cánh vào quý 1/2019 và tăng lên 40-50 chiếc trong năm 2019. Trong đó, dòng máy bay thân rộng của Airbus và Boeing cũng sẽ được bổ sung trong đội tàu bay này.

Ông có thể nói cụ thể hơn về các chuyến bay nội địa và quốc tế mà Bamboo Airways sẽ khai thác từ 2019?

- Chúng tôi sẽ khai thác các chuyến bay nội địa từ Hà Nội đi Quy Nhơn, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Buôn Mê Thuột; từ Tp. Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vân Đồn, và tuyến Thanh Hóa - Quy Nhơn. Cũng dự kiến trong năm 2019, những chuyến bay trên không phận quốc tế của Bamboo Airways tới các quốc gia thuộc khu vực Châu Á, bắt đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… và các nước châu Âu cũng sẽ được hãng triển khai bằng các tàu bay thân rộng.

Bamboo Airways đã được Bộ GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào ngày 12.11.2018. Công tác chuẩn bị của hãng đã được các cơ quan chức năng kiểm chứng như thế nào thưa Ông?

- Sau khi nhận được Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào ngày 12.11, Bamboo Airways đang tích cực hoàn thiện những khâu cuối cùng trước ngày vận hành thương mại, đặc biệt là các công tác kiểm chứng năng lực khai thác bay, bảo dưỡng, nhân sự, thương mại, dịch vụ...Đây là các nội dung quan trọng nhằm đảm bảo các tiêu chí về năng lực khai thác theo quy định của Bộ GTVT và các quy định quốc tế.

Cũng trong tháng 12, Cục Hàng không Việt Nam đã kiểm chứng việc thực hiện các quy trình khai thác của Bamboo Airways, quá trình chuẩn bị về con người và các tài liệu hướng dẫn khai thác, thực hành của hãng trước giờ cất cánh. Bamboo Airways đã thực hiện thành công các tình huống được giả định về an toàn bayvà đã vượt qua các kỳ kiểm tra của nhà chức trách.

Theo đó, Bamboo Airways đã chính thức được cấp Chứng nhận Bảo dưỡng Máy bay (AMO – Aircraft Maintenance Organization) từ Cục Hàng Không, công nhận năng lực của hãng về vận hành và bảo dưỡng đội tàu bay.

Với định hướng xây dựng Bamboo Airways trở thành hãng hàng không hybrid – một mô hình mới ở Việt Nam. Vậy Ông có chia sẻ gì về cách vận hành và phục vụ của hãng đối với khách hàng?

Ông Đặng Tất Thắng – Tổng Giám đốc Hãng hàng không Bamboo Airways.

- Việt Nam đang là một trong những thị trường hàng không có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Không chỉ phát triển về số lượng hành khách, số lượng máy bay, thị trường này cũng đang đặt ra những yêu cầu có thể nói là khắt khe nhất trong tất cả các loại hình vận tải cả về an toàn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ.

Bamboo Airways được định vị là hãng hàng không hoạt động theo mô hình hybrid. Đây là mô hình tiên tiến của thị trường hàng không thế giới mà tôi tin sẽ rất thành công ở thị trường Việt Nam. Với mô hình lai giữa hàng không truyền thống và hàng không giá hợp lý, cùng nhiều dịch vụ độc đáo liên quan tới du lịch, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho khách hàng những cải tiến mới trong ngành dịch vụ hàng không bằng việc kết hợp ưu điểm của hai loại hình nói trên.

Trên tất cả, Bamboo Airways xác định là hãng hàng không hiếu khách, với tinh thần phục vụ tốt nhất và văn hóa dịch vụ khác biệt, nhằm mang tới cho khách hàng trải nghiệm “hơn cả 1 chuyến bay”.Tin rằng đây chính là một trong những yếu tố cốt lõi đưa Bamboo Airways trở thành một trong những thương hiệu tin cậy đối với khách hàng trong thời gian sắp tới.