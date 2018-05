Bán thuốc cao hơn giá kê khai Công ty MTV Dược Sài Gòn bị phạt 30 triệu đồng

(Dân Việt) Thanh tra Bộ Y tế đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) do bán thuốc cao hơn giá kê khai với mức xử phạt 30 triệu đồng.

Theo đó, trong quyết định xử phạt số 57/QĐ- XPHC của Thanh tra Bộ Y tế do Phó Chánh Thanh tra Dương Xuân An ký ban hành nêu rõ, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (18 - 20 đường Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4 TP.Hồ Chí Minh) đã có hành vi vi phạm hành chính là bán các thuốc Meteospasmyl 60mg, Hirudoid 14g, AVI-O510g, MAICA 8ml, Glucophage 500mg, Debridat 100mg, Medrol 16mg, Adalat LA 30mg, Diamicron MR 60mg, Coversyl Plus 5mg/1,25mg, Glucobay 50mg, Colpotrophine 15g, Rigevidon 21+7 cao hơn giá thuốc kê khai theo quy định của pháp luật.

Sai phạm của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đã vi phạm quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 176 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn khắc phục hậu quả bằng cách: Buộc hoàn trả số tiền chênh lệch gần 28 triệu đồng cho các khách hàng theo quy định của pháp luật do bán thuốc cao hơn giá kê khai. Nếu công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn không chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15.5.2018.