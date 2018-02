Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nâng cao chất lượng khám và điều trị tim mạch

(Dân Việt) Chỉ mới 2 năm hoạt động, nhưng Trung tâm Can thiệp và Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống được nhiều ca cấp cứu vô cùng nguy kịch; triển khai hàng loạt kỹ thuật khó, chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch, khẳng định uy tín bệnh viện tuyến cao nhất của tỉnh.

Cứu sống nhiều ca bệnh “cận kề cái chết”

Vào viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, toàn thân tím tái, ông Nguyễn Văn Kh. (57 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP.Hạ Long) được chẩn đoán bị lóc động mạch chủ cấp tính typ B với nguy cơ tử vong lên đến 95%. Với sự nỗ lực hết mình, kíp bác sĩ khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời can thiệp đặt stent graf (ống đỡ động mạch) thành công cho ông Kh chỉ trong hơn 30 phút. Đây là ca đặt stent graf đầu tiên tại Quảng Ninh và cũng là bệnh nhân được thực hiện can thiệp sớm, nhanh nhất từ trước đến nay, kể cả so với Viện Tim mạch Quốc gia. Đến nay, sức khoẻ của ông Kh. ổn định, không còn tình trạng đau tức ngực.

Ông Kh. tỉnh táo ngay sau khi được can thiệp đặt stent graft động mạch chủ.

Ông Kh. chia sẻ: “Tôi từng biết nhiều trường hợp bị nhồi máu cơ tim và chết trên đường lên Hà Nội. May mắn là tôi được cấp cứu kịp thời ngay tại đây, tăng thêm cơ hội sống mà không phải đi xa, gia đình cũng tiện chăm sóc rất nhiều”.

Ngay cuối tháng 9 mới đây, 2 bệnh nhân là N.Q.M (42 tuổi, ở TP.Móng Cái) và P.T.C (76 tuổi, TP.Cẩm Phả) bị nhồi máu cơ tim nguy kịch đã được các bác sĩ khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh kịp thời cứu chữa, giúp cứu sống họ khỏi “lưỡi hái tử thần” trong gang tấc.

Bệnh nhân M. chia sẻ: “Bất ngờ bị đau tức ngực, mặt mũi sây sẩm khi đang ngủ, tôi được gia đình đưa đi cấp cứu tại TTYT Móng Cái. Sau gần 2 tiếng, kíp cấp cứu Bệnh viện đã đón tôi tại Ba Chẽ và nhanh chóng đưa về can thiệp. Nhờ sự nỗ lực hết mình của các cơ sở y tế từ tuyến huyện cho đến tuyến tỉnh,tôi đã được cứu chữa và bình thường trở lại”

ThS.BS. Nguyễn Thị Thoa, Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Trung tâm tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kịp thời cứu sống hàng trăm bệnh nhân mắc tim mạch mà trước đây không thể làm được, tạo niềm tin và hy vọng sống cho bệnh nhân.

Tình trạng sức khỏe của ông H. tiến triển tốt sau khi được can thiệp.

Tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện thực hiện chụp gần 500 ca mạch vành, hơn 200 ca đặt stent,16 ca đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn,thăm dò điện sinh lý tim và đốt loạn nhịp tim bằng sóng RF cho hơn 100 bệnh nhân.

Bệnh viện còn triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước như: Đặt stentgraff động mạch chủ typ B, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn đường vào tĩnh mạch đầu, can thiệp mạch máu ngoại vi, …

Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai thành công 8 đợt mổ tim hở cho 27 bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai thành công 8 đợt mổ tim hở cho 27 bệnh nhân với kết quả tốt; tỷ lệ biến chứng thấp. Phẫu thuật bệnh van tim, phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ, phẫu thuật u ngoài màng tim… Đó là những bước phát triển đột phá của không chỉ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh mà của toàn ngành Y tế Quảng Ninh.

Ths. Bs Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Hiện tại, Bệnh viện đang xây dựng mở rộng diện tích khoa Tim mạch để nâng công suất giường bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị ngày càng gia tăng của bệnh nhân”.

Bác sĩ người Pháp hỗ trợ kỹ thuật can thiệp mạch máu ngoại vi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trước thực tế các bệnh lý tim mạch đang ngày càng gia tăng, việc phát triển các chuyên khoa sâu về tim mạch là hướng đi đúng đắn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng và của ngành Y tế Quảng Ninh nói chung.