Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh: Nâng tầm hạnh phúc cho người người

(Dân Việt) Được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y, bác sỹ có tay nghề cao trong thời gianbệnh viện Sản nhi Quảng Ninh đã làm tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trung ương.

Trên địa thế thuận lợi rộng 31.500m2 cơ sở vật chất được đầu tư trên 530 tỷ đồng bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh trở thành mô hình bệnh viện chuyên biệt sản nhi cấp tỉnh đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh. Từ khi thành lập cho đến nay, Bệnh viện luôn chú trọng nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn bệnh viện. Đây cũng là nơi tiếp nhận, ứng dụng công nghệ mới vào công tác khám chữa bệnh, đồng thời chuyển giao cho các bệnh viện khác trong tỉnh, để người dân mọi vùng miền đều có thể tiếp cận những công nghệ khám chữa bệnh tiên tiến nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ đặc biệt là vấn đề y đức.

Các bác sĩ của Bệnh viện đều là những người có trình độ và tay nghề cao với nhiều năm kinh nghiệm hành nghề.

Với 403 cán bộ, viên chức, lao động làm việc tại các phòng chuyên môn và 16 khoa lâm sàng và cận lâm sàng đều là những người có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao. Đến nay, bệnh viện đã đạt được những kết quả nổi bật trong chuyên môn, thể hiện rõ nhất ở việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, khó: Lọc máu cho trẻ sinh non, nhẹ cân; phẫu thuật nội soi; điều trị xuất huyết não ở trẻ sơ sinh; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sinh non dưới 1kg; hội chứng truyền máu song thai; thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp IUI v.v..Bệnh viện đã duy trì, phát triển 6.830 kỹ thuật chiếm khoảng 70% danh mục được phê duyệt và nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển y tế chuyên sâu.

Năm 2017, bệnh viện đã triển khai được một số kỹ thuật mới, trong đó gồm một số kỹ thuật lâm sàng tương đương tuyến trung ương: Thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), đánh dấu bước phát triển của Ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh trong điều trị hiếm muộn, triển khai kỹ thuật đông tinh lưu mẫu trong Ngân hàng tinh trùng; Ứng dụng thành công các kỹ thuật mới như ghép da tự thân điều trị sẹo co kéo do bỏng; Triển khai thành công kỹ thuật can thiệp tim mạch phá vách liên nhĩ trong điều trị bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh, kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI); Bệnh viện đã được phê duyệt chủ trương Dự án“Ứng dụng kỹ thuật phá vách liên nhĩ trong điều trị bệnh lý tim bẩm sinh tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh”.

Một trong những nét nổi bật nữa của Bệnh viện là việc đưa vào hoạt động Trung tâm hỗ trợ sinh sản điều trị cho các trường hợp hiếm muộn; khám sàng lọc trước sinh - điều mà trước đây bệnh nhân phải đến khám và điều trị tại bệnh viện tuyến trên. Đồng thời hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật nội soi, xét nghiệm sàng lọc Ung thư cổ tử cung ThinPAS cho tuyến dưới.

Bệnh viện luôn đầu tư chú trọng các trang thiết bị mới và hiện đại....

Qua gần 10 năm phát triển, Bệnh viện đã luôn quan tâm đến y tế phổ cập, y tế chuyên sâu; Chú trọng cơ cấu lại đội ngũ nhân lực phù hợp, hiệu quả; Quan tâm xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.Đặc biệt thực hiện tốt đề án Nâng cao Y đức, giữ gìn kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ và đổi mới phong cách phục vụ, thực hiện quy tắc ứng xử, văn minh thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp; Tôn trọng, lắng nghe các ý kiến phản ánh, bức xúc của người bệnh, người nhà bệnh nhân hướng tới sự hài lòng của người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ theo chuẩn quốc gia và chuẩn quốc tế củng cố, xây dựng thương hiệu đơn vị.