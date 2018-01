BIDV đặc mục tiêu tín dụng tăng trưởng tối đa 17% năm 2018

BIDV đặc mục tiêu tín dụng tăng trưởng tối đa 17% năm 2018

(Dân Việt) Ngày 17.1.2018, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH TW Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị cũng vinh dự được đón đồng chí Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm UBKTTW; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện UBKTTW, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, các đơn vị thuộc các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành, cùng toàn thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt toàn hệ thống BIDV.

Năm 2017, nghiêm túc quán triệt phương châm hành động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” và kế hoạch cơ cấu lại toàn diện hoạt động giai đoạn 2016-2020, kết thúc năm 2017, BIDV đã về đích thành công với các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng tài sản đạt 1.176.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với 2016; Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.106.517 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với 2016; Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.136.778 tỷ đồng, tăng 18% so với 2016; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống đạt 8.800 tỷ đồng, hoàn thành 113,5% kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Các chỉ số ROA, ROE đều hoàn thành kế hoạch. BIDV nộp Ngân sách Nhà nước hơn 5.500 tỷ đồng, tiếp tục đứng trong top đầu các doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước.

Năm 2017 BIDV tiếp tục khẳng định vai trò là công cụ, lực lượng chủ lực, chủ đạo trong thực thi chính sách tiền tệ theo định hướng của Chính phủ, NHNN; phát huy vai trò là NHTM nhà nước lớn có khả năng điều tiết thị trường; đi đầu trong việc áp dụng công nghệ ngân hàng hiện đại, năng lực quản trị tiên tiến, an toàn trong hoạt động, chủ động hội nhập quốc tế.

Hoạt động của BIDV được ghi nhận tại Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Myanmar trong các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 2 quốc gia - là sự khẳng định vai trò, nỗ lực và những đóng góp của BIDV sau nhiều năm hợp tác, hiện diện tại các thị trường này. BIDV cũng mở rộng và tăng cường hợp tác với các ngân hàng lớn trong khu vực: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ...

Năm 2017, BIDV đã tích cực tham gia và góp phần vào thành công chung của các sự kiện đối ngoại của đất nước. BIDV được các tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế như Standard and Poor’s (S&P) và Moody’s đánh giá có triển vọng ổn định và tích cực, nằm trong nhóm các ngân hàng có bậc xếp hạng tín nhiệm cao nhất Việt Nam.

Năm 2017 đánh dấu tròn 60 năm xây dựng và phát triển của hệ thống BIDV, BIDV vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng, Nhà nước CHXNCN Việt Nam; Huân chương Độc lập hạng Nhất của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào; Huân chương Monisaraphon hạng Mohasereivath của Quốc vương Campuchia; được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận với những giải thưởng: Nhiều năm liên tục nằm trong Top 2000 công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới (theo Tạp chí Forbes); Top 1.000 Ngân hàng toàn cầu 2017 (theo Tạp chí The Banker); “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2017” lần thứ 4 liên tiếp (theo Tạp chí The Asian Banker); “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất 2017” lần thứ 2 liên tiếp (do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam & IDG trao tặng); “Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam năm 2017” (do Tạp chí FinanceAsia trao tặng); Giải Bạc Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông ASEAN (ASEAN ICT Award 2017),...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao các kết quả ấn tượng mà BIDV đã đạt được, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Ngành. Thống đốc biểu dương BIDV về tính chủ động trong triển khai có hiệu quả các chính sách tiền tệ của ngành ngân hàng và tinh thần trách nhiệm vì xã hội của một ngân hàng lớn.

Thống đốc tin tưởng với các kết quả đạt được, toàn thể người lao động BIDV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của Ngành năm 2018.

Quán triệt chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2018, Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10.1.2018 của Thống đốc NHNN, BIDV xác định năm 2018 là năm bản lề tạo tiền đề thực hiện thắng lợi phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, tiếp tục phương châm hành động “Kỷ cương – Trách nhiệm - Hiệu quả”, BIDV quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu KHKD năm 2018, cụ thể: Tín dụng tăng trưởng tối đa 17%; Huy động vốn tăng trưởng 17%; Chênh lệch thu chi tăng trưởng 18%; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách, đảm bảo đời sống người lao động và quyền lợi cổ đông.