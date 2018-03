BIDV gặp mặt các nhà đầu tư vào Nghệ An

(Dân Việt) Ngày 10.3.2018, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Thu hút 980 dự án

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo một số địa phương và gần 1.000 đại biểu đến từ các tổ chức, Hiệp hội doanh nghiệp, Tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư lần đầu tiên được tổ chức năm 2009 theo sáng kiến của BIDV – đơn vị đồng tổ chức và là nhà tài trợ chương trình, nhà cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng. Trong suốt 10 năm qua, Hội nghị đã thực sự trở thành một lễ hội đầu xuân, là nét đẹp văn hóa, là nơi gặp gỡ của các nhà đầu tư, cùng góp sức để Nghệ An bứt phá, phát triển. Các kỳ hội nghị trước đây đã thu được những kết quả tích cực, thu hút được nguồn vốn đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Hội nghị lần này đã tiến hành tổng kết kết quả qua 10 năm triển khai đã cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước bức tranh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư năm 2018 của tỉnh. Theo ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, qua 9 lần đồng hành cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để tổ chức Gặp mặt các nhà đầu tư từ năm 2009 đến nay, Nghệ An đã thu hút 980 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký hơn 276 nghìn tỷ đồng, trong đó: 927 dự án đầu tư trong nước, với hơn 112 nghìn tỷ đồng và 53 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với hơn 163 nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2017, toàn tỉnh đã cấp mới 176 dự án, với tổng vốn đầu tư 14.561 tỷ đồng.

Hội nghị năm nay tiếp tục thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn vào Nghệ An, tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 dự án và ký kết 16 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào tỉnh Nghệ An với tổng số vốn đăng ký là 13.152 tỷ đồng. Về phía BIDV, với tư cách là nhà tài trợ, thu xếp vốn đầu tư cho các dự án, BIDV đã ký thỏa thuận cung ứng vốn cho Dự án đầu tư Nhà máy may tại Nghi Lộc Nghệ An của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội với tổng mức đầu tư 109,5 tỷ đồng; ký thỏa thuận cung ứng dịch vụ toàn diện cho Dự án chế tạo linh kiện ô tô của Công ty TNHH Nagoya Việt Nam Industry (Nhật Bản); Ký hợp đồng tín dụng tài trợ 02 dự án là Dự án Nhà máy nước Hoàng Mai và Dự án KCN công nghệ cao Hoàng Mai của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt với tổng mức đầu tư 1.810 tỷ đồng.

Đây là các dự án lớn do các tập đoàn mạnh, có uy tín đầu tư thuộc các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, hứa hẹn tạo ra nhiều đột phá về tăng trưởng và thu ngân sách cho địa phương và tạo động lực thu hút nhiều dự án đầu tư khác.

Tổng doanh số cho vay đạt hơn 10.000 tỷ đồng

Trong các năm qua, BIDV luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Nghệ An trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội, theo đó, vai trò của BIDV được thể hiện trên 3 phương diện: kêu gọi đầu tư; trực tiếp tài trợ vốn đầu tư; và an sinh xã hội.

Về kêu gọi đầu tư: Là một trong những định chế tài chính hàng đầu, BIDV đã tổ chức, vận động kêu gọi vốn đầu tư, trực tiếp tài trợ cho các dự án, đồng thời kêu gọi các TCTD tài trợ cho các dự án có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn ở các lĩnh vực kinh tế then chốt của Nghệ An cũng như các lĩnh vực mà tỉnh có định hướng phát triển trong tương lai. Nhiều khách hàng của BIDV đã được giới thiệu và trở thành những nhà đầu tư quan trọng của địa phương như Tập đoàn dầu khí Việt Nam – PVN, TCT Công nghiệp xi măng Việt Nam – VICEM, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn EuroWindows, Tập đoàn Xi măng The Vissai Ninh Bình, CIENCO 4, Tổng Công ty Bia rượu - NGK Sài gòn (SABECO)... BIDV cũng kêu gọi các tổ chức tín dụng đồng hành tài trợ vốn cho các dự án đầu tư vào tỉnh.

Về trực tiếp tài trợ vốn đầu tư, trong 9 kỳ Hội nghị trước đây BIDV đã thực hiện ký kết cam kết thu xếp, cung ứng tín dụng và các dịch vụ ngân hàng cho 40 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký là 72.500 tỷ đồng. Mức vốn BIDV cam kết thu xếp được xác định cụ thể trên cơ sở tổng mức đầu tư từng dự án được duyệt, năng lực tài chính, nhu cầu vay vốn của Chủ đầu tư và tình hình triển khai của dự án. Đến nay BIDV đã thực hiện cho vay nhiều dự án với tổng doanh số cho vay đạt 10.000 tỷ đồng, dư nợ đạt 9.300 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án lớn đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung, như: Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An; DA đầu tư nâng cấp mở rộng QL1 Nghi Sơn – Cầu Giát; DA đầu tư nâng cấp mở rộng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy – đường tránh Tp. Hà Tĩnh; DA Nhà máy Thuỷ điện Nậm Pông; DA Nhà máy xi măng Sông Lam; Dự án đầu tư công trình cảng biển Vissai...

Về công tác an sinh xã hội, Trong giai đoạn 2006-2017, BIDV luôn chủ động, tích cực hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tặng quà tết cho người nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ tôn tạo các công trình văn hóa tâm linh, các chương trình đền ơn đáp nghĩa…với tổng giá trị gần 170 tỷ đồng: Hỗ trợ giảm nghèo huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với kinh phí hỗ trợ 32 tỷ. Đóng góp kinh phí xây dựng Khu di tích lịch sử Truông Bồn, nhắc nhở thế hệ trẻ ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sỹ với kinh phí 20 tỷ đồng ; Hỗ trợ huyện Nam Đàn thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới với kinh phí 15 tỷ; hỗ trợ Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Nam Đàn 25 tỷ đồng…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Đức Tú – Tổng giám đốc BIDV cam kết: BIDV sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn lực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. BIDV sẽ tiếp tục là đơn vị hỗ trợ nguồn vốn thông qua tài trợ tín dụng trực tiếp hoặc thu xếp vốn cho các dự án đầu tư hiệu quả tại tỉnh Nghệ An để hỗ trợ các nhà đầu tư nhanh chóng triển khai các kế hoạch kinh doanh khả thi, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội tích cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, BIDV sẽ nỗ lực nâng cấp nền tảng công nghệ để cung cấp đa dạng sản phẩm dịch tài chính ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng cá nhân là cư dân cũng như các doanh nghiệp của Nghệ An. Đặc biệt, BIDV cam kết sẽ dành những gói hỗ trợ ưu đãi đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khởi nghiệp là những người con của quê hương xứ Nghệ, hỗ trợ khai thác tiềm năng làm giàu từ chính các nguồn lực nội tại của Nghệ An.