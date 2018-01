BIDV trao giải nhất 500 triệu đồng cho khách hàng trúng thưởng “Tài Lộc Nhân Đôi”

(Dân Việt) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, đã trao giải Nhất trị giá 500 triệu đồng cho khách hàng trúng thưởng Chương trình chứng chỉ tiền gửi dự thưởng “Tài Lộc Nhân Đôi”.

Ngày 3.1.2018, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ (47 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội), BIDV đã tổ chức trao thưởng cho 1 trong 2 khách hàng may mắn đạt giải cao nhất chương trình chứng chỉ tiền gửi dự thưởng “Tài Lộc Nhân đôi”. Theo đó, BIDV Tây Hồ đã trao Giải Nhất cho bà Nguyễn Thị Loan, khách hàng gửi tiền tại Chi nhánh, là 1 trong 2 người trúng thưởng chiếc xe ô tô Chevrolet trị giá 500 triệu đồng. Ngoài ra mỗi Chi nhánh có 1 khách hàng đạt giải khách hàng may mắn của Chi nhánh, mỗi giải là 01 chiếc Laptop Apple Macbook Air hoặc Sổ tiết kiệm BIDV trị giá 25 triệu đồng.

Chương trình chứng chỉ tiền gửi dự thưởng “Tài Lộc nhân đôi” diễn ra từ ngày 14.9.2017 đến hết ngày 8.12.2017 đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các khách hàng trên khắp cả nước. Khi tham gia chương trình, nhiều khách hàng đã có cơ hội nhân đôi tài lộc khi được nhận quà tặng ngay khi gửi đồng thời trúng thưởng quay số cuối chương trình với phần thưởng hấp dẫn, giá trị lớn.

Để tiếp tục đem may mắn đến với khách hàng, nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, từ ngày 2.1.2018 đến 30.3.2018, BIDV triển khai chương trình: “Tết Đắc lộc, Xuân sum vầy” với 162.000 giải thưởng, tổng trị giá gần 19 tỷ đồng. Theo đó, với số tiền gửi tối thiểu 10 triệu đồng trở lên, khách hàng có ngay 1 số dự thưởng để tham gia chương trình, khách hàng có từ 3 số dự thưởng trở lên sẽ nhận ngay quà tặng bằng tiền mặt, khách hàng có từ 20 số dự thưởng trở lên sẽ nhận được thêm quà tặng bằng hiện vật. Bên cạnh đó tất cả các khách hàng được tham gia quay số cuối chương trình có cơ hội trúng 1 giải đặc biệt là Căn hộ chung cư cao cấp diện tích 54m2 tại khu K Park Văn Phú Hà Đông do Ceninvest làm chủ đầu tư/Sổ tiết kiệm BIDV trị giá tối đa 1 tỷ đồng và 2 giải Nhất là Xe ô tô Mazda 2 (4 cửa) 1,5L 6AT/ Sổ tiết kiệm BIDV trị giá tối đa 600 triệu đồng.

Với cam kết đồng hành cùng phát triển với quý khách hàng, BIDV luôn không ngừng nỗ lực hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm để phục vụ tối đa nhu cầu của của khách hàng. Được sự tin tưởng của khách hàng trong thời gian qua, BIDV tự hào và vinh dự nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam ba năm liên tiếp 2015, 2016 & 2017 do tạp chí The Asian Banker bình chọn, Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất năm 2016, 2017 do tổ chức Hiệp hội ngân hàng VNBA và IDG trao tặng.