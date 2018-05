Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động dự trữ vắc xin phòng bệnh dại

(Dân Việt) Trước báo cáo của một số địa phương cho biết khan hiếm vắc xin phòng bệnh dại, cuối tuần qua, Bộ Y tế đã tổ chức họp khẩn để giải quyết tình trạng này.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, trên thực tế nhiều địa phương thiếu vắc xin phòng chống bệnh dại là do nhu cầu tiêm chủng của người dân đối với vắc xin này gia tăng khoảng 20% so với các năm trước đó. Thứ trưởng Trương Quốc Cường yêu cầu các địa phương cũng như nhà cung ứng không nên “bị động” như thời gian vừa qua.

“Trong công tác phòng chống dịch bệnh tránh tình trạng “ăn đong” vắc xin - có nghĩa là có đến đâu dùng hết đến đó, mà phải có lượng vắc xin tồn kho dự trù sẵn trong khoảng 1 tháng”- Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhấn mạnh.

Người dân bị chó cắn đến khám tại Trung tâm y tế Đại Từ (Thái Nguyên). Ảnh: Diệu Linh

Tại cuộc họp, đại diện nhiều tỉnh như Bắc Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Quảng Ninh cho biết, địa phương đang "đói" vắc xin phòng bệnh dại. Tình hình khan hiếm, thiếu vắc xin phòng chống bệnh dại ở các địa phương trên diễn ra cao điểm trong tháng 4.2018.

Ngoài yếu tố do nhà nhập khẩu không cung ứng đủ vắc xin theo hợp đồng, thì việc khan hiếm vắc-xin phòng bệnh dại còn do nguyên nhân năm nay số lượng người có nhu cầu tiêm vắc xin này gia tăng. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, qua khảo sát tại các phòng tiêm chủng, điểm tiêm chủng cho thấy, nhu cầu về tiêm vắc xin phòng bệnh dại tại tỉnh này tăng khoảng 2,5- 3 lần so với năm ngoái.

Theo các nhà cung ứng vắc xin, có nhiều lý do từ nhà sản xuất, từ sự chuyển giao của nhà nhập khẩu/cung ứng này với nhà nhập khẩu/cung ứng khác… nên thời gian qua đã xảy ra tình trạng chưa cung ứng đủ vắc xin cho nhu cầu của các địa phương. Báo cáo tại cuộc họp, các công ty nhập khẩu/cung ứng cho biết, khả năng cung ứng vắc-xin phòng dại trong năm 2018 cho thị trường Việt Nam chỉ tính riêng Veorab, Abhayrab và Indirab (chưa bao gồm) Speeda là 2.193.000 liều - cao gấp 149% so với tổng số lượng vắc xin phòng dại đã nhập khẩu trong năm 2017 và cao gấp 169% so với số lượng vắc xin phòng dại sử dụng trung bình mỗi năm. Trong tháng 5.2018 sẽ có 273.000 liều vắc xin phòng bệnh dại.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường cũng chỉ đạo cả nhà nhập khẩu/nhà cung ứng cũng như các địa phương nếu gặp khó khăn khi nhập khẩu/cung ứng vắc-xin nói chung/vắc xin phòng chống bệnh dại nói riêng cần báo cáo ngay về Cục Quản lý Dược và các cơ quan liên quan để kịp thời xin ý kiến lãnh đạo Bộ tìm phương án giải quyết, nhằm có vắc xin kịp thời phục vụ người dân.