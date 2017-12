Bột ăn dặm Ridielac Alpha Sữa – Ngũ Cốc: Có gì đặc biệt?

(Dân Việt) Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tuy nhiên từ tháng thứ 6 trở đi do đặc thù công việc vì đã hết thời gian nghỉ thai sản cũng như tâm lý của các bà mẹ muốn bổ sung dinh dưỡng cho con thì ngoài sữa ra thì bột ăn dặm là lựa chọn hàng đầu.

Thế nhưng nên chọn loại sản phẩm nào phù hợp với bé nhà mình là điều khiến các bà mẹ phải suy nghĩ, có người thì tự chọn nguyên liệu và xay bột theo cách truyền thống, có người bận rộn hơn lại chọn mua các thương hiệu có uy tín trên thị trường.

Bột ăn dặm tốt phải được bé yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, kích thích bé ăn ngon miệng. Nhưng trên hết, bột ăn dặm tốt phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng nhiều hơn của bé. Bé ăn ngoan, bú giỏi, lên cân đều đặn, có sức đề kháng tốt, nghĩa là mẹ đã chọn đúng loại bột cho con bé.

Bột ăn dặm Ridielac Alpha Sữa – Ngũ Cốc được nhiều bà mẹ tin dùng

Trước hết, bột ăn dặm cần bổ sung đầy đủ vi chất dinh dưỡng cho bé, như Vitamin (A, B, K,…), chất khoáng (Can-xi, phốt-pho, ma-gie…),… để hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của bé yêu. Mẹ có thể kiểm tra thành phần dinh dưỡng trên bao bì và chọn đúng loại bột phù hợp cho bé.

Bên cạnh bổ sung vi chất dinh dưỡng, việc bổ sung acid amin cho bé cũng là điều mẹ nên đặc biệt quan tâm. Cung cấp đầy đủ các acid amin cần thiết cho cơ thể hàng ngày sẽ góp phần cải thiện đáng kể các trường hợp suy dinh dưỡng, sụt cân, còi cọc, tiêu hóa kém..

Bột ăn dặm Ridielac Alpha Sữa – Ngũ Cốc chính là lựa chọn hàng đầu của các bà mẹ.

Sản phẩm này dành cho bé từ 4 – 24 tháng tuổi

Các thành phần cơ bản

Colostrum: Thành phần Colostrum thực ra chính là một loại sữa non hỗ trợ cho sự phát triển của trẻ, đây là loại vitamins chẳng thể thiếu được trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Một điều đặc biệt, thành phần Bovine Colostrum trong sản phẩm còn nổi trội với sự kết hợp hoàn hảo, tự nhiên giữa hệ miễn nhiễm, các yếu tố tăng trưởng & các thành phần khác có công năng hỗ trợ cho trẻ phát triển một cách mạnh khỏe về thể lực & đầy sức sống.

DHA, Inulin: Có thể nói, DHA (Docosahexaenoic acid) thành phần có vai trò quan trọng đặc biệt cần thiết làm nền tảng cho sự phát triển trí não của bé. Chẳng những vậy, DHA là một loại axit béo cần thiết cho sự phát triển của não bộ và tế bào giác mạc mắt của bé nhỏ. Inulin là chất xơ hòa tan từ trong bột ăn dặm Ridielac Alpha Sữa Ngũ cốc không chỉ có tác dụng giúp tăng lợi khuẩn cho đường ruột cho bé mà còn có công năng nhuận tràng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đây sẽ là thành phần được chế biến từ thực vật nên rất tốt, giúp bảo hộ sức khỏe cho bé.

I ốt, Sắt và Vitamins: Thành phần I ốt ở trong sản phẩm giúp bé ngăn ngừa hiện tượng chậm phát triển, đồng thời hỗ trợ phát triển tuyến giáp cho trẻ. Đồng thời, thành phần Sắt và vitamins được nghiên cứu với tỷ lệ tối ưu giúp bé phát triển cải thiện với việc gia tăng hoạt động hệ tuần hoàn máu & não, phòng ngừa bệnh thiếu máu.

Về vệ sinh an toàn thực phẩm, bột ăn dặm Ridielac Alpha đáp ứng được các yêu cầu về dinh dưỡng và đã được chứng nhận quốc tế về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) HACCP. Sản phẩm được làm ra theo công thức độc quyền ALPHA của Vinamilk, là loại thực phẩm ăn dặm bổ dưỡng thích hợp với hệ đường ruột còn non yếu của bé & giúp trẻ có thể hấp thu và tiêu hóa hoàn toàn các vitamins cho trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt.

Cách pha bột ăn dặm

Rửa tay sạch trước khi chuẩn bị bữa ăn cho bé, các vật dụng pha bột cho bé cần hoàn toàn sạch sẽ. Đun nước sôi, sau đó để nguội đến mức còn ấm khoảng 50 độ C

Rót nước ấm vào tô, rắc nhẹ nhàng muống bột ngũ cốc dinh dưỡng theo định lượng trong bảng hướng dẫn cách nuôi bé

Khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn đến khi sánh mịn.

Chú ý

Độ đặc sánh của bột khác nhau với từng bé và từng giai đoạn phát triển của trẻ

Không giữ lại phần thức ăn thừa.

Không cần pha thêm sữa và dầu thực vật (đã có sẵn trong bột).

Nhu cầu mỗi bé có thể khác nhau, các bà mẹ nên tăng giảm lượng bột cho phù hợp với bé.

Bảo quản: Đậy kín sau mỗi lần sử dụng, để nơi thoáng mát và khô ráo, không bảo quản trong tủ lạnh.