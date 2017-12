Công ty Điện lực Đăk Nông: Bảo đảm nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương

(Dân Việt) Thời gian qua, Công ty Điện lực Đăk Nông đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là không ngừng đầu tư, nâng cấp, đảm bảo mục tiêu cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với sự nỗ lực không ngừng đảm bảo điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Đắk Nông đã thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện gắn với cải tạo, nâng cao chất lượng điện. Đến nay, Công ty Điện lực Đăk Nông đã có hệ thống lưới điện phát triển rộng khắp, đang quản lý khoảng 1.690 km đường dây trung áp, 1.700 km đường dây hạ áp, 1.800 TBA phụ tải với tổng dung lượng 300.000 kVA và hơn 142.000 khách hàng sử dụng điện, cung cấp điện cho 8/8 huyện và thị xã, tỉ lệ số hộ dân có điện đạt 96,4%, 720/724 thôn buôn có điện chiếm tỉ lệ 99,57%.

Bảo dưỡng trạm biến áp, nâng cao chất lượng cung cấp điện phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 11 tháng đầu năm 2017, sản lượng điện thương phẩm Công ty thực hiện là 429 triệu kWh, tăng 11,48 % so với cùng kỳ năm trước; tỉ lệ truyền tải và phân phối điện giảm 1,56% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành tốt các chỉ tiêu Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao. Đồng thời, đầu tư hàng trăm tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp, thay thế hệ thống lưới điện nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành, an toàn và chất lượng điện ổn định. Do thực hiện tốt công tác đầu tư, cải tạo và quản lý điện nông thôn nên trong những năm qua, Công ty Điện lực Đắk Nông đã góp phần tích cực vào công cuộc điện khí hóa nông thôn, đời sống sinh hoạt của người dân nông thôn được thay đổi rõ rệt.

Cùng với đó, Công ty Điện lực Đăk Nông đã chú trọng đầu tư phát triển lưới điện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện đáp ứng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp; nâng cao chất lượng các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong đó, có nhiều dự án cung cấp điện quan trọng trên địa bàn tỉnh như: Cấp điện cho Nhà máy Alumin Nhân cơ, Nhà máy điện phân nhôm, Khu công nghiệp Tâm Thắng, Nhân cơ, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Các công trình đã được đầu tư, đơn cử như: Dự án “Cấp điện cho các thôn buôn chưa có điện 5 tỉnh Tây nguyên” tại tỉnh Đắk Nông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng vốn đầu tư là 207 tỷ đồng, cấp điện cho 11.186 hộ tại 116 thôn, buôn và 51 xã trong tỉnh. Dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành, nâng tỷ lệ số hộ dân có điện 5 tỉnh Tây nguyên từ 94% lên 99%.

Công trình hoàn thiện lưới chống quá tải, nâng công suất chống quá tải trên toàn tỉnh, cải tạo lưới điện 10kV lên 22kV ở huyện Krông Nô … với tổng giá trị 56 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức và Ngân hàng Phát triển Châu Á, gồm có các dự án như: Tiểu dự án cải tạo lưới điện trung áp (DEP) được bắt đầu triển khai từ năm 2012- 2015, với tổng mức đầu tư là gần 36 tỷ đồng; dự án KFW, giai đoạn I (từ năm 2010-2014) đang được tiến hành thi công tại 3 huyện Đắk R’lấp, Cư Jút và Tuy Đức với tổng mức đầu tư là trên 81 tỷ đồng. Trong giai đoạn II, dự án cũng có tổng vốn đầu tư là gần 85 tỷ đồng, sẽ góp phần cải tạo lại hệ thống lưới điện cũ nát tại các huyện Cư Jút, Đắk R’lấp và Đăk Mil. Đặc biệt, các dự án sẽ cải tạo lại toàn bộ lưới điện từ các hợp tác xã dịch vụ điện nông thôn vừa mới được ngành điện tiếp nhận.

Riêng trong năm 2017 Công ty đã đầu tư cải tạo nâng cấp và xây dựng mới lưới và trạm điện với tổng chi phí đầu tư: 179,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lưới điện trên địa bàn tỉnh Đăk Nông còn được Tổng công ty Điện lực miền Trung đầu tư cải tạo, xây dựng mới bằng dự án Giảm khí phát thải (KFW) nguồn vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức, khởi công đầu năm 2017 với giá trị 81 tỷ đồng. Ngoài ra còn triển khai chương trình cấp điện thôn, bon đặc biệt khó khăn, vùng biên giới theo quyết định 2081/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính Phủ giai đoạn 1 tại huyện Tuy Đức với giá trị hơn 20 tỷ đồng. Việc nâng cấp, cải tao, đầu tư xây dựng đã mở rộng lưới điện quốc gia về 100% huyện, thị xã, nâng tỉ lệ số hộ thôn, buôn có điện lên 99,57%.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Đắk Nông còn phối hợp với địa phương thực hiện các dự án “Cấp điện nông thôn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2014 - 2020”; đặc biệt là công ty đã tiếp tục xóa được 2 thôn buôn trắng về điện là thôn Mêra và Bon Bu Ndrong B, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức. Nhờ vậy, số xã đạt tiêu chí số 4 về điện trên toàn tỉnh đã được nâng lên 32 xã.

Với mong muốn đưa điện đến được các bản làng xa xôi, để bà con có điều kiện nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống, Công ty Điện lực Đắk Nông đã tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển lưới điện tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đơn cử như: Tiểu dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Đăk Nông thuộc Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện (vay vốn KfW2), với tổng mức đầu tư: 85,177 tỷ đồng dự kiến sẽ đóng điện đưa vào vận hành cuối năm 2017. Dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố tỉnh ĐăkNông (KfW3), tổng mức đầu tư 185,134 tỷ đồng, dự kiến sẽ đóng điện đưa vào vận hành năm 2019-2020. Dự án cải tạo lưới điện tỉnh Đắk Nông (DEP2) với mức đầu tư 87 tỷ đồng, dự kiến sẽ đóng điện đưa vào vận hành năm 2019 – 2020.

Cùng với việc phát triển hệ thống lưới điện đảm bảo cung ứng điện năng, Công ty Điện lực Đắk Nông đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, chăm sóc dịch vụ khách hàng nhằm mang lại sự hài lòng của khách hàng và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn tỉnh.