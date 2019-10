Cuốn sách hé lộ bí mật các sản phẩm tự nghiên cứu suốt 300 tháng của Tân Hiệp Phát

Về cuốn sách THP Innovation Kích thước quyển sách là 83,5x131 cm và nặng hơn 100kg. Sách được in trên chất liệu PP, mỗi trang sách với 3 lớp giấy được dán đè lên nhau, bao gồm một lớp giấy nền tạo độ cứng, một lớp giấy lụa tạo độ dẻo và in ấn, cuối cùng là lớp giấy kính làm nên vẻ sang trọng của cuốn sách. Bìa sách được làm từ gỗ, và khắc laser. Toàn bộ cuốn sách được đặt trên bệ đỡ khung sườn được làm bằng nhôm và được lắp ghép bằng ốc vít đảm bảo kết cấu vững chắc. Cuốn sách THP Innovation được lên ý tưởng trong vòng 6 tháng. Sau đó, để được ghi nhận, một sản phẩm phải trải qua 3 vòng đánh giá để đảm bảo rằng đây là sản phẩm mới và chưa từng xuất hiện trên thế giới. Chế bản cuốn sách là cả một quá trình công phu. Khâu thiết kế và trình bày đã cần tới 1.000 giờ lao động để tìm ra phương án tối ưu. Quá trình in ấn và đóng sách được đội ngũ 16 người thực hiện trong hơn 39 ngày.