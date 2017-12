Đại tiệc giáng sinh "Đỉnh - Chất - Tuyệt" tại công viên ven sông lớn nhất Sài Gòn

(Dân Việt) Chương trình “Hòa nhịp giáng sinh, lung linh sắc màu”tại Vinhomes Central Park (TP.HCM) vừa diễn ra vào tối 23.12, thu hút sự tham gia của hàng ngàn cư dân và các nghệ sĩ nổi tiếng.

Không chỉ "đỉnh" về quy mô khi tổ chức tại công viên ven sông lớn nhất Sài Gòn, "chất" bởi những hoạt động cư dân ấn tượng và ấm áp, hoạt động cộng đồng của khu đô thị đẳng cấp còn “tuyệt” vời với phần bùng cháy của những màn trình diễn đặc sắc bất ngờ.

Tiểu cảnh khổng lồ được đặt ngay tại cổng vào là nơi cư dân ghi lại những hình ảnh lưu niệm đáng yêu cùng gia đình, bạn bè.

Giáng sinh đã đến sớm từ các sảnh căn hộ, gần 20 cây thông bắt mắt đã được các cư dân trang trí bằng nhiều vật dụng khác nhau như gỗ, giấy, quả châu, người tuyết, sách… Thể hiện rõ sự sáng tạo và gắn kết, tạo nên không gian sinh hoạt giải trí cho mọi người. Bên cạnh đó, cộng đồng cư dân còn tổ chức bình chọn cây thông đẹp nhất làm tăng thêm phần hứng khởi cho không khí Noel.

Tòa nhà Landmark 2 xuất sắc giành giải Nhất của phần thi trang trí cây thông tại toàn khu đô thị.

Không chỉ thế, cư dân nhí cùng ba mẹ, người thân, hàng xóm được thỏa sức thể hiện sự khéo léo, dẻo dai vớinhững trò chơiquy mô, “khổng lồ” đầy mới lạ và hấp dẫn như đấu trường bóng tuyết, bóng tuyết khổng lồ, ném vòng, “quả ngọt” mùa đông,…và hòa hòa nhịp cùng các vũ công chuyên nghiệp tạo nên những bước nhảy flashmob sinh động, thu hút đông đảo mọi người cùng theo dõi.

Màn nhảy flashmode thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân.

Các cư dân nhí hào hứng tham gia trò chơi tương tác, vận động.

Trong khuôn viên rộng 14ha của công viên ven sông Vinhomes Central Park lớn nhất Sài Gòn, một thành phố ngập tràn ánh đèn và không khí giáng sinh đã được tái hiện một cách ấm áp nhưng không kém phần hiện đại. Cư dân có cơ hội lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại khu vực tiểu cảnh;khám phá những món ăn ngon tại gian hàng ẩm thực do các shophouse và những hàng xóm của khu đô thị thực hiện và thưởng thức những màn trình diễn “chính chủ” từ đại diện các tòa nhà tham gia so tài trong cuộc thi "Santa's Got Talent".

Cư dân các tòa nhà cùng nhau làm nên những tiết mục vừa đáng yêu, vừa chuyên nghiệp dù thời gian tập luyện không nhiều.

Với các phần thi không giới hạn từ ca hát, nhảy múa cho đến kịch, biểu diễn nhạc cụ,... phụ huynh và các bạn nhỏ đã tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp cho các gia đình. Bộ ba giám khảo "Băng Di, BB Trần, Huỳnh Mến" và đại diện Ban quản lý Vinhomes Central Park đã có những lời nhận xét đầy chuyên môn nhưng không kém phần hài hước, vui nhộn mang đến những tràng cười sảng khoái.

Nhóm Divo - Băng Di, BB Trần, Huỳnh Mến cũng tham gia biểu diễn một tiết mục kịch dễ thương, ý nghĩa tại chương trình.

Chị Vũ Kim Loan (cư dân tòa Park 3) chia sẻ: “Mỗi cuối tuần tôi và ông xã đều sắp xếp về đây một lần,bởi vì, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái và yên tâm với cuộc sống trật tự, sinh thái tại Vinhomes Central Park. Trong khu đô thị có hẳn một công viên lớn để cư dân sinh hoạt, tập thể dục và tham gia những hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Đặc biệt, đêm tiệc giáng sinh được Ban quản lý Vinhomes tổ chức rất hoành tráng, quy mô, khiến cho các cư dân như tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện khi được tham dự”.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng góp mặt trong lễ hội “Hòa nhịp giáng sinh, lung linh sắc màu” với những ca khúc sôi động và nhiều phần quà dành tặng các bé.

Sự xuất hiện của ca sĩ Noo Phước Thịnh cùng những nhân vật đặc trưng của mùa giáng sinh ngay trên sân khấu đã khiến cho "nhiệt" chương trình ngày càng bùng nổ trong những phút cuối. Với màn trình diễn sôi động, Noo Phước Thịnh đã khuấy động chương trình bằng những bài hát quen thuộc như “Sài Gòn giáng sinh”, “What Makes You Beautiful”, “Jingle Bells”. Thay lời kết và lời chúc về một mùa giáng sinh an lành, các ông già Noel đã cùng xuống sân khấu để trao những phần quà cho các cư dân nhí tham dự chương trình.

Cư dân Vinhomes Central Park đã có một buổi tiệc giáng sinh khó quên tại “nơi hạnh phúc ngập tràn”.

“Với mong muốn và tâm huyết kiến tạo các khu đô thị đáng sống nhất cả nước, Vinhomes luôn nỗ lực tạo ra chương trình cộng đồng ý nghĩa cho cư dân tại các khu đô thị Vinhomes. Đặc biệt, tại Vinhomes Central Park - nơi sinh sống của hàng ngàn cư dân, doanh nhân, người nổi tiếng lẫn người nước ngoài, chúng tôi hy vọng rằng “Hòa nhịp giáng sinh, lung linh sắc màu” sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, giúp mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn để cộng đồng cư dân của chúng ta ngày càng lớn mạnh và gắn kết”, đại diện Vinhomes Central Park chia sẻ.