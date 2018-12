Dàn sao “khủng” khuấy đảo đại tiệc Countdown và Gala Dinner cuối năm tại FLC Hotels & Resorts

(Dân Việt) Chào mừng năm mới 2019, hàng loạt sự kiện văn hóa, giải trí, ẩm thực sẽ được tổ chức tại hệ thống FLC Hotels & Resorts, hứa hẹn những bữa tiệc âm thanh, ánh sáng rực rỡ, cuồng nhiệt với sự góp mặt của dàn sao “khủng”: Justa Tee, Bùi Anh Tuấn, Binz…

Đại tiệc âm thanh, ánh sáng và ngàn sao hội tụ tại FLC Sầm Sơn

FLC Sầm Sơn đã sẵn sàng cho một đêm đếm ngược đầy ý nghĩa

Dịp Tết Dương lịch 2019 năm nay, FLC Hotels & Resorts sẽ là điểm hẹn sôi động và mãn nhãn mà nhiều bạn trẻ và các gia đình hiện đại không nên bỏ lỡ. Đó chính là FLC Countdown Party 2019, một sự kiện hoành tráng và hấp dẫn bên biển Sầm Sơn, bờ biển đẹp nhất nhì miền Bắc.

Tâm điểm của đêm đếm ngược là dàn DJ và nghệ sĩ “khủng”: Justa Tee, Bùi Anh Tuấn, Binz, DJ Minh Trí, DJ Candy K, vũ đoàn LYNT….

Mở đầu chương trình, tại quảng trường Đông – Tây, DJ Minh Trí và nhóm nhảy làm ấm không gian với chuỗi DJ và vũ đạo khởi động cực kỳ nóng bỏng.

Tiếp lửa cho màn DJ là loạt ca khúc trẻ trung mang chủ đề Xuân: Hoa cỏ mùa xuân, Xuân Có em… sẽ làm “mềm” cảm xúc bao thế hệ, được thể hiện qua những cái tên đầy tài năng như Bùi Anh Tuấn, Hà Anh…

Không gian biển Sầm Sơn cũng tiếp tục tăng nhiệt với sự xuất hiện của rapper Justa Tee qua loạt “hit” triệu like như: Đã lỡ yêu em nhiều, Thằng điên, Tell Me why… đẩy không khí đêm giao thừa thêm phần phấn khích.

Nhiều cái tên đình đám của V-biz: Justa Tee, Bùi Anh Tuấn, Binz, DJ Minh Trí… sẽ xuất hiện.

Với sự đầu tư kĩ lưỡng và dàn dựng công phu, lễ hội kéo dài từ 15h00 tại khu vực Quảng trường Đông Tây - nơi du khách có thể hòa mình vào không khí sôi động của buổi Countdown đậm chất Tây phương như lễ hội hóa trang náo nhiệt, ảo thuật, check-in với cây thông khổng lồ và hàng trăm góc chụp ảnh cực lung linh thỏa sức “sống ảo”. Ngoài ra sẽ có màn bốc thăm may mắn cho khách hàng tham dự.

Đón năm mới phong cách 5 sao tại FLC Quy Nhơn

Nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Quy Nhơn được ưu ái khí hậu ấm áp quanh năm. Đặc biệt cuối tháng 12 trở đi, thời tiết vào xuân mát lành kèm chút mưa phùn rây nhẹ, phù hợp cho những chuyến du xuân, nghỉ dưỡng.

Giao thừa năm nay, Quy Nhơn sẽ có thêm một điểm đón năm mới đặc sắc và hấp dẫn tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn với tiệc Gala Dinner phong cách Á – Âu được thực hiện công phu bởi đội ngũ đầu bếp tài hoa cùng chương trình nghệ thuật sôi động.

Không chỉ có vậy, các du khách tới với FLC Quy Nhơn còn được hòa mình vào bầu không khí lễ hội ấm cúng, ngọt ngào tràn ngập quần thể. Hàng chục góc décor lộng lẫy với cây thông lấp lánh, ngôi nhà bánh gừng rực rỡ hứa hẹn mang tới những khung hình lung linh để cả gia đình thỏa sức check-in.

FCL Quy Nhơn là điểm hẹn vô cùng lý tưởng cho bữa tiệc mừng năm mới 2019

FLC Vĩnh Phúc – Tận hưởng trọn vẹn khoảnh khoắc chuyển giao

Không quá cầu kỳ nhưng lại sang trọng và tinh tế trong từng góc bài trí, quần thể sinh thái FLC Vĩnh Phúc là điểm hẹn cho khoảnh khắc đón giao thừa tuyệt vời sau một năm bộn bề giữa thiên nhiên trong trẻo, xanh tươi và tiết trời se lạnh dịu dàng.

Đón năm mới tại quần thể 5 sao FLC Vĩnh Phúc

Đêm giao thừa của cả gia đình sẽ mang phong cách thượng lưu với tiệc New Year’s Eve 2019 hội tụ gần 100 món Á – Âu cao cấp.

FLC Hotels& Resorts cũng “chiều lòng” du khách khi đưa ra những gói combo ưu đãi để du khách có thể trải nghiệm kỳ nghỉ đầy ý nghĩa bên người thân: Thưởng thức buffet Gala Dinner từ đầu bếp 5 sao, nghỉ ngơi phòng khách sạn sang trọng hướng biển, thỏa mãn sở thích bơi lội giữa mùa đông tại bể bơi nước nóng, bể xông hơi, spa cao cấp…

Đêm đếm ngược và gala được thể hiện theo một phong cách sáng tạo, mới mẻ, viết nên bản hòa ca tráng lệ, là món quà xuân mà Tập đoàn FLC dành tặng cho khán giả và khách hàng thân thiết đã ủng hộ những sản phẩm của tập đoàn nhiều năm qua.