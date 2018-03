Dàn xe Rolls Royce siêu sang xuất hiện tại FLC Faros Golf Tournament 2018

(Dân Việt) Dàn xe Rolls Royce đến từ công ty Regal Motor Cars, đơn vị phân phối Rolls Royce (R.R) chính hãng duy nhất tại Việt Nam, sẽ xuất hiệ tại FLC Faros Golf Tournament 2018.

Theo thông tin từ BTC, FLC Faros Golf Tournament 2018 đến thời điểm hiện tại vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham dự của đông đảo golfer trong và ngoài nước. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tới 1400 golfer đăng kí tham gia, con số khiến FLC Faros Golf Tournament 2018 trở thành giải golf lớn nhất Việt Nam dịp đầu xuân năm mới 2018.

Với sự quan tâm lớn của đông đảo golfer, FLC Faros Golf Tournament 2018 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 8 đến 11.3.2018 với tổng số 7 buổi thi đấu.

BTC đang gấp rút chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để giải FLC Faros Golf Tournament 2018 sẽ diễn ra suôn sẻ, thành công và trở thành nơi các golfer giao lưu, đua tranh và tìm kiếm HIO với những giải thưởng hấp dẫn lên tới 100 xe ô-tô hạng sang, các phần quà,… tổng trị giá lên tới hàng trăm tỉ.

Có thể nói, dù chưa diễn ra nhưng FLC Faros Golf Tournament 2018 đã cho thấy sức nóng, sự hấp dẫn đến từ uy tín lâu năm của mình. Điều này cũng xuất phát từ sự tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo và kinh nghiệm tổ chức nhiều giải golf lớn trước đó của Tập đoàn FLC .

FLC Faros Golf Tournament 2018 được chờ đợi nhờ địa điểm tổ chức – FLC Hạ Long Golf Club – một tuyệt tác sân golf do bộ đôi nhà thiết kế sân golf nổi tiếng Brian Curley và Lee Schmidt lên ý tưởng.

Cũng tại giải FLC Faros Golf Tournament ‎‎2018, BTC cho biết, sẽ có sự xuất hiện điểm nhấn và vô cùng hoàng tráng của dàn xe Rolls Royce siêu sang.

BTc cho biết, sẽ có từ 3 đến 4 chiếc Roll Roycle đến từ Regal Motor Cars đơn vị phân phối Rolls Royce (R.R) chính hãng duy nhất tại Việt Nam, xuất hiện tại FLC Faros Golf Tournament ‎‎2018. Số Rolls Royce này bao gồm: Rolls-Royce Phantom EWB, Rolls-Royce Ghost màu trắng, Rolls-Royce Ghost màu đỏ mạ vàng. Đặc biệt sẽ là chiếc Xe Rolls-Royce cổ duy nhất tại VN sở hữu bởi chủ tịch Rolls Royce Đoàn Hiếu Minh. Đây là chiếc Rolls-Royce Silver Spirit Mark I 1982, vốn được biết đến là biểu tượng của giới siêu giàu thế giới, đây được xem là một mẫu xe hạng sang rất khó kiếm trên thế giới.

FLC Faros Golf Tournament ‎‎‎2018 2018 đánh dấu bước phát triển mới trong hệ thống các giải golf thường niên do Tập đoàn FLC tổ chức với quy mô vượt trội cả về số lượng người tham dự lẫn cơ cấu giải thưởng.

Năm ngoái, FLC Faros Golf Tournament 2017 đã ghi nhận thành tích vô cùng đặc biệt khi có tới 03 gôn thủ trúng giải HIO, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 15 tỷ đồng. Giải đã gây tiếng vang lớn, lan tỏa khắp giới chơi golf cả nước, với 03 golfers ghi dấu ấn là anh Nguyễn Văn Quế tại hố số 11, anh Trịnh Ngọc Thạch và golfer người Hàn Quốc - Park Jea Seok ở hố số 3.

Với kỉ lục đó, nhiều người hy vọng năm nay, FLC Faros Golf Tournament 2018 tiếp tục là nơi các golfers săn giải HIO với giá trị cực lớn dịp đầu năm mới.

Sự xuất hiện của dàn siêu xe Rolls Roycle này chắc chắn sẽ là điểm nhấn đáng nhớ của FLC Faros Golf Tournament 2018.

Trở lại với cơ cấu của FLC Faros Golf Tournament 2018 , giải năm nay được chia thành 04 bảng, trong đó có 03 bảng dành cho gôn thủ nam tính theo Handicap ngày và 01 bảng còn lại dành cho gôn thủ nữ.

Giải đấu có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, bao gồm nhiều xe ô tô hạng sang, thẻ hội viên hạng VIP tại các sân golf thuộc hệ thống của FLC, voucher nghỉ dưỡng tại các quần thể nghĩ dưỡng thương hiệu Tập đoàn FLC, cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Ngoài các giải Vô địch, Nhất, Nhì, Ba..., FLC Faros Golf Tournament 2018 còn dành nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle, Albatross và giải “Hole-In-One” cho các gôn thủ xuất sắc.

Đặc biệt, các gôn thủ giành được các các giải “Hole-In-One sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn như xe ôtô hạng sang, thẻ hội viên nhiều năm tại một trong số các sân golf FLC, gói nghỉ dưỡng tại tất cả các resort FLC,... với tổng trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cùng với mong muốn mang đến cho các golfer món quà may mắn đầu xuân là những chiếc ô tô hạng sang và nhiều phần thường hấp dẫn, có giá trị lớn, hiện ban tổ chức giải đấu đã quyết định để khoảng cách cờ dưới 130 yards.

Đây cũng được coi là một trong những lợi thế rất lớn mà ban tổ chức dành cho các golfer tham dự lần này. Và với khoảng cách dưới 130 yards, xác suất các golfer đạt HIO và nhận được những giải thưởng khủng là rất lớn.

Không chỉ để khoảng cách ngắn nhất có thể, hiện ban tổ chức giải đấu cũng đã quyết định dành thêm cho các golfer một lợi thế nữa là vị trí cắm cờ thuận lợi nhất, nhằm gia tăng tối đa cơ hội đạt giải cho các golfer. Cùng với việc kết hợp với các yếu tố khác như sự may mắn, thời tiết và điều kiện thi đấu tại sân, và có thể thấy rằng tại giải năm nay cơ hội giải hole in one cũng đang mở rộng với tất cả các golfer.

Nối tiếp thành công từ nhiều giải đấu vang dội thuộc hệ thống giải golf của Tập đoàn FLC, không chỉ thu hút bởi cơ cấu giải thưởng giá trị, FLC Faros Golf Tournament 2018 còn được golfer chờ đợi nhờ địa điểm tổ chức – FLC Hạ Long Golf Club – một tuyệt tác sân golf do bộ đôi nhà thiết kế sân golf nổi tiếng Brian Curley và Lee Schmidt lên ý tưởng. FLC Hạ Long Golf Club được đặt tại một khung cảnh "tọa sơn hướng hải" vô cùng ấn tượng và độc đáo tại thành phố Hạ Long, hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn mãn nhãn nhất cho các golfer đến đây để thử sức.

FLC Hạ Long Golf Club được thiết kế với chiều dài 6900 yard, par 71. Sân có độ dốc thường xuyên thay đổi, đòi hỏi người chơi phải có những cú đánh chính xác. Ngoài ra, vùng fairway của sân khá rộng cộng với xung quanh được bố trí nhiều bunker sẽ khiến độ thử thách của sân được tăng lên nhiều lần.

FLC Faros Golf Tournament 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 9 đến 11.3 tại sân FLC Hạ Long Golf Club.