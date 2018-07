Đến Lễ hội Ẩm thực và không gian văn hoá Tây Bắc 2018 và sống trong những món ngon

(Dân Việt) Ngày 22.7, trong không gian mát lạnh của núi rừng Fansipan, Lễ hội Ẩm thực và không gian văn hoá Tây Bắc 2018 với những món ngon đặc trưng và các hoạt động văn hóa đậm chất Tây Bắc sẽ được tổ chức tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend.

Kéo dài đến hết 12.8.2018, đây là lần thứ hai Lễ hội Ẩm thực và không gian văn hoá Tây Bắc được tổ chức tại Sun World Fansipan Legend, với mong muốn tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, tạo điểm đến vui chơi giải trí khác lạ, độc đáo cho du khách trong dịp hè 2018.

Với ba khu vực lễ hội nhộn nhịp và nhiều hoạt động phong phú, du khách sẽ được lạc trong thế giới đầy màu sắc của cuộc sống Tây Bắc. Bước chân tới khu vực Ga đi cáp treo Fansipan, một con đường ẩm thực với những gian hàng bắt mắt của bà con vùng cao sẽ đưa du khách vào hành trình du ngoạn Tây Bắc đầy thú vị. Khám phá hàng trăm món ăn đặc sản, tận hưởng trọn vẹn hương vị của khâu nhục, thắng cố Bắc Hà, lạp xưởng Sa Pa… chuẩn vị được chính tay những “đầu bếp” từ các dân tộc vùng cao của huyện Sa Pa và Bắc Hà mang tới và chế biến ngay trong không gian ẩm thực, trải nghiệm độc đáo này không phải lễ hội nào cũng có.

Đi giữa không gian mát lạnh của mùa hè ở Fansipan, nghe dậy lên mùi thơm của lợn bản, mắc khén, mùi cá suối thơm lừng quyện trong vị mặn của muối thô, những dải lạp xưởng đỏ mọng vắt từng chùm trên thanh tre, thớ trâu gác bếp ngọt mềm hấp dẫn gọi mời, hay nắm xôi nếp nương nảy hạt căng tròn… du khách đã tới đây là chẳng muốn về. Cũng tại lễ hội, những sản vật được yêu thích nhất của đồng bào dân tộc như măng, rau quả rừng, thổ cẩm và các vật dụng dân tộc sẽ được bày bán, để du khách có thể “gói cả Tây Bắc” từ đây mang về.

Trong khi đó, tại khu nấu rượu, du khách không chỉ được tìm hiểu quy trình tạo nên thứ thức uống đặc biệt của người Tây Bắc, mà còn được tự tay tham gia các công đoạn nấu rượu truyền thống. Thóc và các loại men từ lá cây rừng, nguyên liệu đặc biệt của người dân bản địa được ngâm ủ kỹ lưỡng trong suốt 2 tháng để mang tới lễ hội, cho ra loại rượu hảo hạng nhất. Mỗi du khách đi cáp treo Fansipan sẽ được tặng một coupon miễn phí thử rượu tại khuôn viên lễ hội, để thỏa thích nhấp môi những chén rượu thóc Séng Cù, rượu ngô Bản Phố, rượu thóc Nậm Cần, rượu Sim San… trong chén trúc đặc biệt.

Những ngày hè tháng 7, lên với Tây Bắc để hòa vào cuộc sống của đồng bào dân tộc, nhấp ly rượu ngô, ăn miếng thịt nướng vàng ruộm bùi bùi mắc khén, nghe tiếng khèn réo rắt gọi bạn hay điệu hát đối duyên dáng của những lứa đôi, thấy mùa hè đẹp theo một cách thật quyến rũ. Khi đã no cái bụng, đã con mắt, hãy thả bước chân tự do vào điệu múa sạp nhịp nhàng tươi vui, hay hòa mình vào không khí sôi động, cùng đồng bào và bạn bè nấu bánh chưng, giã bánh dày, tưng bừng vui các trò chơi dân gian đặc sắc như đi cà kheo, đi cầu một dây… và nhận nhiều quà tặng hấp dẫn với chương trình Vòng quay may mắn tại khu vực chợ quê.

Đám cưới người Dao diễn ra vào 09h30 – 11h30 thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần cũng sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị trong hành trình chinh phục Fansipan mùa hè năm nay. Ngay tại Lễ hội Ẩm thực và không gian văn hoá Tây Bắc 2018, du khách sẽ được chứng kiến trọn vẹn một đám cưới của người Dao, từ bộ váy và chiếc khăn trùm đầu cầu kỳ, đến mâm cỗ cưới người Dao độc đáo và các tục lệ thú vị đậm màu sắc văn hóa bản địa.

Sau khi đã tận hưởng trọn vẹn lễ hội ẩm thực và tham gia vào các hoạt động văn hóa đặc sắc, Sun World Fansipan Legend sẽ dành tặng du khách cả một thế giới những khám phá nữa. Ngắm núi rừng Hoàng Liên kỳ vĩ với những bản làng bình dị bên thung lũng Mường Hoa từ trên cáp treo. Chiêm ngưỡng núi bồng bềnh mây trắng từ đỉnh cao Fansipan huyền thoại. Đi giữa thế giới thanh tịnh của cụm công trình tâm linh kỳ vĩ trên khu vực đỉnh. Hoặc đơn giản là đi dạo giữa vườn hồng cổ ngát hương sau khu chợ quê thôi. Những trải nghiệm ấy, chẳng nơi nào khác ngoài Fansipan có thể đem đến.

Lễ hội Ẩm thực và không gian văn hóa Tây Bắc diễn ra trong thời gian Sun World Fansipan Legend áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho học sinh, sinh viên. Theo đó, từ nay đến hết tháng 12/2018, du khách là học sinh, sinh viên sẽ được giảm 30% giá vé cáp treo khi mang theo thẻ học sinh, sinh viên có ảnh tới trải nghiệm cáp treo Fansipan. Đây cũng là cơ hội hiếm có để các bạn trẻ học sinh, sinh viên tích lũy thêm nhiều trải nghiệm thú vị trong kỳ nghỉ hè, ở nơi địa đầu tổ quốc.

Tiếp nối chuỗi lễ hội đặc sắc diễn ra liên tục từ đầu năm 2018, Lễ hội Ẩm thực và không gian văn hoá Tây Bắc lần thứ hai là nỗ lực mới của khu du lịch Sun World Fansipan Legend trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch chất lượng, đẳng cấp, góp phần gia tăng trải nghiệm độc đáo cho du khách tới Sa Pa, đồng thời bảo tồn và nâng tầm các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân Tây Bắc.