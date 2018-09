Điểm hẹn lý tưởng mới dành cho các golfer và gia đình tại Hạ Long

The Regal - FLC Hạ Long, điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch golf.

Nằm sát bên FLC Halong Bay Golf Club,tiểu khu biệt thựThe Regal thuộcphân khu Royal Park – FLC Hạ Long sẽ là điểm đến mới đầy hấp dẫn dành cho các vị khách yêu thích golf và du lịch cùng gia đình.

Thưởng ngoạn sân golf 18 hố bên kỳ quan thế giới

Sân golf tại FLC Hạ Long có tầm nhìn thu trọn kỳ quan thế giới.

Bước chân vào ngành công nghiệp golf không lâu nhưng Tập đoàn FLC đã nhanh chóng khẳng định được vị thế tiên phongvới chuỗi sân golf đẳng cấp quốc tế nằm trong các khu quần thể nghỉ dưỡng 5 sao.Trong đó, FLC Halong Bay Golf Club thuộc quần thể FLC Hạ Long được đánh giá là một trong những điểm đến chơi golf mới đẹp nhất châu Á hiện nay.

Từng được Golf Magazine vinh danh trong hạng mục “Develop of The Year” vào tháng 3.2018, tính đến thời điểm hiện tại, FLC Halong Bay Golf Club là sân golf 18 hố duy nhất tại Việt Nam có tầm nhìn “tọa sơn hướng hải” ngoạn mục.

Uốn lượn trên triền núi liền kề vịnh, FLC Halong Bay Golf Club với chiều dài 6.300 yard từ tee trắng, sân có địa hình đa dạng, độ dốc thường xuyên thay đổi, đòi hỏi người chơi phải có những cú đánh chính xác. Ngoài ra, vùng fairway của sân khá rộng, cộng với xung quanh được bố trí nhiều bunker khiến độ thử thách của sân tăng lên nhiều lần.

Đặc biệt, sân golf FLC Hạ Long còn có hai hố golf “tuyệt phẩm” là hố số 8 và 12 - có thể bao quát toàn vịnh và thành phố Hạ Long, được kì vọng trở thành hố golf nổi tiếng thế giới, đem đến cảm xúc hứng khởi cho người chơi khi được trải nghiệm những cú đánh ra biển hiếm có.

Để FLC Halong Bay Golf Club có được vẻ đẹp kiệt tác đó, không thể không kể đếnsự tài hoa của nhà thiết kế sân golf lừng danh Brian Curley.

Lớn lên ở Pebble Beach, California, là nơi có những sân golf tuyệt vời nhất trên thế giới, Brian Curley đã tham gia thiết kế trên 150 sân golf ở 25 quốc gia, trong đó có 80 sân golf ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Nhờ tạo ra nhiều công trình tầm cỡ, Brian Curley từng được nêu tên là một trong 4 nhà thiết kế sân golf có ảnh hưởng nhất thế giới.

Hiện nay, Curleyđang là một trong những nhà thiết kế kỳ cựu của Tập đoàn thiết kế sân golf hàng đầu thế giớiSchmidt-Curley Design với hơn 50 sân golf tại Hoa Kỳ và nổi danh ở Châu Á cách đây gần một thập niên, đặc biệt là tổ hợp sân golf kinh điển Mission Hills tại Trung Quốc.

Brian Curley đã kiến tạo ra hơn 150 sân golf trên toàn thế giới.

“Tập đoàn FLC luôn kỳ vọng tạo nên một sân golf đẹp, hiện đại vào loại bậc nhất miền Bắc để phục vụ các nhà ngoại giao, các nhà du lịch, các golf thủ trong và ngoài nước, qua đó đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của môn thể thao golf ở Việt Nam và Brian Curley cùng FLC Halong Bay Golf Club đã khiến chúng tôi thực sự hài lòng”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Điểm đến mới cho các chuyến du lịch golf

Theo như chia sẻ của nhiều golfer, một trong những yếu tố đầu tiênkhiến FLC Halong Bay Golf Club được họ yêu thích chính là bởi sân golf này nằm trong quần thể 5 sao FLC Hạ Long, nơi có đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp rất thích hợp cho các chuyếndu lịch golf cùng gia đình.

Biệt thự FLC Hạ Long hứa hẹn là nơi chốn lý tưởng để các golfer nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Ngoài chơi golf, du khách đến FLC Hạ Long có thể cùng các thành viên trong gia đình trải nghiệm hơn 30 tiện ích cao cấp của quần thể bao gồm: Khu clubhouse sôi động, khu spa, nhà hàng, quầy bar, bể bơi vô cực… và khu khách sạn, biệt thự sang trọng.

Biệt thự FLC Hạ Long tạo thành từ 3 phân khu: Crown Village, Phoenix Hill và Royal Park. Nổi bật trong đó, Royal Park gồm 113 căn biệt thự tọa lạc trên vị trí đắc địa nhất với 3 tiểu khu gồm: The Garden, The Regal và The Legend. Mỗi một tiểu khu mang một gam màu riêng biệt song vẫnhội tụ những tiêu chuẩn vàng của dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng thượng lưu.

The Regal gồm 41 căn biệt thự sang trọng, quý phái. Vị thế độc tôn và đẳng cấp của The Regal được thể hiện qua từng chất liệu, từng màu sắc, từng chi tiết nhỏ nhất, là tâm huyết cũng như kết quả của sự chu toàn.The Regal như một minh chứng khẳng định cho gia thế thịnh vượng của chủ nhân qua những tôngmàu vàng, tím mang đậm phong cách hoàng gia.

Đẳng cấp của The Regal còn thể hiện qua hệ thống tiện ích nội khu riêng biệt như: đường tản bộ, vườn địa đàng, vườn BBQ, đài phun nước, nhà đa năng 3 tầng…

Tiểu khu biệt thự The Regal – Royal Park sở hữu nhiều tiện ích nội khu riêng biệt và đẳng cấp.

Không chỉ là điểm đến lý tưởng cho các chuyến du lịch golf của giới nhà giàu, The Regal – Royal Park còn là kênh đầu tư hấp dẫn ngay cả những nhà đầu tư khó tính nhất.

Khách hàng khi đăng ký đầu tư biệt thự The Regal – Royal Park sẽ được hưởng chính sách “Nhận nhà trước, trả tiền sau”, chỉ cần đóng trước 40% giá trị sản phẩm là nhận ngay biệt thự bàn giao thô và hoàn thiện mặt ngoài.Chủ sở hữu cũng sẽ được chia sẻ 85% lợi nhuận khi tham gia chương trình ủy thác cho thuê từ phía chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án áp dụng chương trình ưu đãi lên tới 9% cùng gói quà tặng nội thất “khủng”500 triệu đồng và cơ hội quay số trúng thưởng trị giá hàng tỷ đồng gồm: 01 xe hơi Mercedes GLC 250 sang trọng, 01 xe hơi Toyota Camry 2.0E, 10 cây vàng thương hiệu SJC.