Đoàn Thanh niên Bộ Y tế tổ chức khám chữa bệnh cho bà con khó khăn tại Hà Tĩnh

(Dân Việt) Ngày 21.7 vừa qua, Đoàn Thanh niên Bộ Y tế đã tổ chức hoạt động khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khoẻ, đo đường huyết và tặng quà cho hơn 500 người dân thuộc đối tượng chính sách, người già neo đơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài hoạt động khám chữa bệnh, đoàn tình nguyện sẽ tặng 10 suất quà cho 10 gia đình của 10 nữ liệt sĩ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc; tặng 1 máy điện tim cho Trạm y tế xã Đồng Lộc; 1 máy đông máu và 1 máy xét nghiệm nước tiểu cho Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc; tặng 10 máy lọc nước cho 10 trường mầm non tại Huyện Can Lộc.

Đoàn khám chữa bệnh của Đoàn Thanh niên Bộ Y tế có sự tham gia của nhiều bác sĩ trẻ đến từ các Bệnh viện T.Ư như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện E.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho bà con tại Can Lộc.

Chia sẻ tại buổi khám bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã bày tỏ tình cảm, sự biết ơn, tri ân với sự hy sinh của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh. Bộ trưởng Y tế cũng cho rằng, qua những lần khám, chữa bệnh tình nguyện với sự tham gia của các bác sỹ bệnh viện tuyến trung ương, người dân có cơ hội được tiếp cận, hưởng thụ những dịch vụ y tế có chất lượng, được tuyên truyền, tư vấn sức khỏe và có thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ sức khỏe của mình. Những kết quả đạt được đã phần nào hưởng ứng chủ trương của Bộ Y tế về đưa bác sỹ trẻ tình nguyện từ tuyến trên về chăm sóc sức khỏe cho người dân tại tuyến cơ sở.

Ông Nguyễn Anh Quang, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Y tế cho rằng, các hoạt động khám chữa bệnh được tổ chức nhằm giúp các hộ gia đình chính sách, người dân nghèo được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện, các bác sỹ, đoàn viên có dịp được hiểu biết hơn về đời sống người dân trên mọi miền, đặc biệt các vùng có điều kiện khó khăn, từ đó nỗ lực, phấn đấu hơn trong công việc chuyên môn, trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh phát thuốc, khám bệnh của các bác sĩ tình nguyện: