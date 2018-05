Độc đáo mô hình du lịch – nông nghiệp 5 sao đầu tiên của Việt Nam

Những công nghệ đang áp dụng tại nông trường VinEco Nam Hội An: Công nghệ nhà kính điều khiển khí hậu hiện đại từ Công ty Marchegay – Pháp. Công nghệ canh tác nhiều tầng từ Công ty SkyUrban – Singapore. Công nghệ sản xuất trong nhà màng nhập khẩu từ Công ty Teshuva Agricultural Project (TAP) – Israel. Công nghệ tưới thông minh, tiết kiệm từ Công ty Netafim – Israel. Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An là quần thể du lịch nghỉ dưỡng và khám phá duy nhất tại Việt Nam kết hợp nghỉ dưỡng biển, công nghệ giải trí thời thượng bao gồm: thiên đường vui chơi giải trí Vinpearl Land; River Safari - công viên bảo tồn động vật bán hoang dã du khảo bằng đường thủy đầu tiên tại Việt Nam; khu du lịch sinh thái VinEco. Ôm trọn 1.300m bờ biển Bình Minh nguyên sơ, Vinpearl Nam Hội An có hệ thống phòng họp, hội nghị hiện đại, tiện nghi; sân golf 18 hố… đem đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn nhất cho mỗi du khách đến với Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An.