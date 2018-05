EVNNPC đảm bảo cung cấp điện trong các ngày nắng nóng

(Dân Việt) Với dự đoán trung bình một năm sẽ có khoảng 12 đợt nắng nóng, những đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ dự báo sẽ ngắn ngày hơn nhưng vẫn có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng kỷ lục duy trì trong nhiều ngày như từng diễn ra trong năm 2017.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong những ngày đầu tháng 5 năm 2018, miền Bắc đang đã diễn ra đợt nắng nóng đầu tiên khiến phụ tải tăng mạnh tại nhiều khu vực. Cụ thể, Công suất Max NPC đạt 9230,3MW, sản lượng ngày Max NPC đạt 202,65 tr.kWh vào ngày 8.5.2018.

Công nhân ngành Điện kiểm tra đảm bảo cấp điện trong những ngày đầu mùa nắng nóng.

Theo EVNNPC, để tránh dẫn đến nguy cơ quá tải đường dây, trạm biến áp (110kV, trung, hạ thế), nhảy aptomat gây mất điện khách hàng cũng như đảm bảo cung ứng điện an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc. Đặc biệt tăng cường đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng, Tổng Giám đốc EVNNPC đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên gấp rút triển khai các nội dung: Khi nhiệt độ ngoài trời ≥36 độ C, dừng thực hiện các công việc thao tác trên lưới điện để gây mất điện cho khách hàng (trừ sự cố). Bố trí tăng cường lực lượng ứng trực khi nhiệt độ ngoài trời ≥35 độ C để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng.

Lãnh đạo EVNNPC cũng chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, kịp thời trả lời khách hàng khi mất điện và cung cấp thông tin cơ quan báo chí khi có yêu cầu.Tăng cường công tác quản lý vận hành, kiểm tra và thực hiện kịp thời các biện pháp san tải, cân, đảo pha, hoán đổi máy biến áp để tăng cường khả năng cấp điện cho phụ tải.

Yêu cầu Trung tâm chăm sóc khách hàng tổ chức tốt hoạt động chăm sóc khách hàng của EVNNPC, sẵn sàng ứng trực 24/24h để tiếp nhận thông tin báo mất điện của khách hàng, nhanh chóng thông báo cho đơn vị về thông tin mất điện khách hàng phản ánh để kịp thời xử lý khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đồng thời thực hiện thông báo nguyên nhân mất điện cho khách hàng theo đúng quy định.