Forest in the Sky – niềm tự hào của kiến trúc Việt

(Dân Việt) Tọa lạc tại vị trí đẹp nhất trong khu nghỉ dưỡng 5 sao Flamingo Đại Lải Resort – một trong số 10 khu nghỉ dưỡng đẹp nhất thế giới, Forest in the Sky chỉ cách Sân bay Quốc tế Nội Bài 20 phút và cách trung tâm Hà Nội 45 phút lái xe.

11 tầng của tòa ốc đảo Forest in the Sky được bao phủ bởi hơn 5 vạn cây xanh cùng hàng trăm vườn treo Babylon độc đáo nuôi dưỡng nhiều giống hoa hồng quý, nối dài tuyệt sắc cỏ cây của bạt ngàn non thanh thủy tú và đất trời Đại Lải. Như một vườn địa đàng mướt sắc xanh cây cỏ, Forest in the Sky một lần nữa khẳng định và nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng và phong cách hưởng thụ cuộc sống mang đậm dấu ấn Flamingo Lifestyle: sang trọng, tiện nghi, gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường.

Biệt thự trên cao độc đáo

Với tổng số 250 phòng ngủ, toàn bộ 181 căn biệt thự trên cao Sky Villa đều có ban công với vườn cây xanh tươi trước mắt, đưa thiên nhiên về nơi ngưỡng cửa chốn lưng chừng trời mây như một bước đột phá về kiến trúc chưa từng có tại Việt Nam. Thiết kế kiến trúc và nội thất Sky Villa sang trọng nhưng không kém phần hiện đại, tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng không chỉ đầy đủ tiện nghi mà còn đẳng cấp và độc đáo. Đa dạng về vị trí tại 8 tầng của tòa nhà, mỗi căn Sky Villa đều tạo ra những góc nhìn với hiệu ứng thị giác riêng biệt về cảnh quan, phù hợp sở thích của mọi du khách.

Forest In The Sky lung linh giữa không gian Đại Lải về đêm.

Tiếp nối thành công của bảo tàng nghệ thuật ngoài trờiArt in the Forest tại Flamingo Đại Lải Resort, yếu tố nghệ thuật cũng được đưa vào không gian sống tại Sky Villa - bên trong mỗi căn biệt thự lại là một không gian hội họa riêng biệt và đặc sắc, trưng bày các tác phẩm tranh vẽ độc đáo của nhiều họa sỹ khác nhau với bút tích từ chính tác giả. Như viên ngọc lục bảo giữa cánh rừng rợp bóng cây xanh, Sky Villa hội tụ đầy đủ công năng và vẻ đẹp của một biệt thự trên cao xứng tầm kiệt tác.

SEVA Spa & Beauty Destination - Điểm đến của sức khỏe và sắc đẹp

Điểm sáng về nghỉ dưỡng tại Forest in the Sky chính là siêu tổ hợp chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp hàng đầu Châu Á SEVA Spa & Beauty Destination, có tổng diện tích lên đến 5.000m2 gồm hơn 100 phòng chức năng với công nghệ cùng trang thiết bị hiện đại bậc nhất, cung cấp các dịch vụ chăm sóc, trị liệu độc đáo với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế đến từ Dubai và Pháp. Cũng trong dịp này, du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn nhất những tinh hoa của SEVA Spa & Beauty Destination với Tour chăm sóc Sức khỏe & Sắc đẹp toàn diện bao gồm đa dạng các liệu pháp thư giãn, nuôi dưỡng và phục hồi chuyên sâu, lần đầu tiên xuất hiện tại Flamingo Đại Lải Resort.

Seva Spa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt.

Không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế

Kiến tạo những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, Forest in the Sky còn bao gồm tổ hợp ẩm thực - giải trí - nghỉ dưỡng với quy mô lớn và tập trung nhất tại Flamingo Đại Lải Resort, nơi mọi du khách có thể thỏa mãn mọi nhu cầu nghỉ dưỡng thượng lưu ngay trong tòa nhà thế kỷ với hệ thống nhà hàng - bar cao cấp, bể bơi ốc đảo bốn mùa Palm Pool, vườn địa đàng Flamingo Babylon, hay gym thể hình Fitness Centre. Đặc biệt, Forest in the Skycũng bao gồm trung tâm giải trí cao cấp Flamingo Play World cho cả gia đình với rạp chiếu phim, karaoke, khu vui chơi trẻ em Flamingo Kids Club, khu trò chơi điện tử Legacy Game Centre cùng khu trò chơi thực tế ảo VR Game Centre.

Chia sẻ về Forest in the Sky, bà Lê Thị Vân Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Flamingo Group kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón sự kiện khai trương ngay trong tháng 7 này của kiệt tác nghỉ dưỡng Forest in the Sky chưa từng có tại Việt Nam. Forest in the Sky đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Flamingo Group vươn lên dẫn đầu xu hướng, mở ra một trang mới trong lịch sử tập đoàn như một dấu ấn đưa phong cách sống sang trọng giữa thiên nhiên Flamingo Lifestyle lên một tầm cao mới”.

Đặc biệt, Forest in the Sky cũng là bước tiến tiên phong, mở màn cho sự xuất hiện của chuỗi tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng trên cao không chỉ tại Flamingo Đại Lải Resort mà còn cả Flamingo Cát Bà Beach Resort, tiếp bước nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng và nghệ thuật tận hưởng cuộc sống Flamingo.