Friso chia sẻ “Khuynh hướng chẩn đoán và phòng ngừa sinh non”

(Dân Việt) Trong hai ngày 16 và 17/5/2019 vừa qua, Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 19 đã được Bệnh viện Từ Dũ tổ chức với sự đồng hành của Hội Hành động vì sức khỏe phụ nữ - Pháp và Liên đoàn sản phụ khoa quốc tế. Đây cũng là năm thứ 19 liên tiếp, nhãn hàng Friso (tên đăng ký FrieslandCampina Việt Nam) là nhà tài trợ chính cho sự kiện Khoa học - Y học mang tầm quốc tế này, thể hiện rõ cam kết của Friso đối với các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là sự quan tâm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam.

Đây là hội nghị khoa học thường niên của ngành Sản – Phụ khoa, thu hút sự quan tâm của các chuyên gia sản phụ khoa tại TP.HCM và khu vực phía Nam. Hội nghị năm nay có sự tham gia báo cáo của 27 giáo sư và chuyên gia đến từ các bệnh viện, trường đại học trong nước và quốc tế, thu hút gần 2.300 đại biểu, cao nhất trong 18 kỳ hội nghị vừa qua. Tại hội nghị năm nay, đã có hơn 50 bài báo cáo khoa học xoay quanh các chủ đề: sản khoa, sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản, phụ khoa-nội soi-lạc nội mạc tử cung và ung bướu phụ khoa.

Hội nghị Sản phụ khoa Việt – Pháp 2019 đã thu hút nhiều sự quan tâm của các đại biểu trong ngành.

Theo thống kê, tỷ lệ trẻ sinh non (dưới 37 tuần thai) tại Việt Nam đang có khuynh hướng gia tăng trong những năm gần đây. Mỗi ca sinh non đều là một cuộc chiến sinh tử của chuyên viên y tế cũng như gia đình bệnh nhân. Đơn cử, tại bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỷ lệ sinh non gia tăng từ 15% (năm 2011) lên 19% (năm 2015) trong tổng số ca sinh tại bệnh viện. Trẻ sinh non, nhẹ cân có rất nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng ngay từ lúc mới lọt lòng, như suy hô hấp, nhiễm trùng, viêm ruột hoại tử…...

Chính vì vậy, tham dự hội nghị lần này, nhãn hàng Friso mang đến đề tài “Cập nhật khuynh hướng chẩn đoán và phòng ngừa sinh non” do Giáo sư Kathirvel Rajeswari đến từ bệnh viện Sản-Nhi KK (Singapore) trình bày. Giáo sư đã chia sẻ nguyên nhân, cách chẩn đoán và phòng ngừa sinh non cũng như phương pháp chăm sóc trẻ sinh non. Theo Giáo sư Kathirvel, việc sàng lọc và tư vấn thai kỳ có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sinh non.

Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Sản phụ khoa, số lần khám thai tối ưu được khuyến nghị nên từ 10-14 lần, tần suất cao hơn hoặc thấp hơn đều có thể dẫn đến nguy cơ sinh non. Yếu tố dinh dưỡng thai kỳ cũng được đề cao trong báo cáo của giáo sư, giúp đảm bảo dưỡng chất thiết yếu cho bé và cân bằng dinh dưỡng cho mẹ, cũng có tương quan đến việc giảm nguy cơ sinh non.

Giáo sư Kathirvel cung cấp những thông tin hữu ích về ngăn ngừa sinh non.

Chia sẻ thêm từ một chuyên gia dinh dưỡng tham gia hội nghị, tình trạng tiểu đường thai kỳ hiện cũng đang rất báo động, chiếm gần 25% số thai phụ khám tại bệnh viện. Bà thường cá nhân hóa chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân của mình. Việc bổ sung 2 ly sữa, với chỉ số đường huyết GI thấp hơn 55 đơn vị là cần thiết để đảm bảo dinh dưỡng thiết yếu cho cả mẹ và bé cũng như mẹ kiểm soát được cân nặng trong suốt thai kỳ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, đại diện nhãn hàng Friso cho biết: “Đối với trẻ sinh non, cần đặc biệt lưu tâm đến việc xây dựng một chế độ dinh dưỡng chuyên biệt, giúp hoàn thiện các cơ quan chức năng và bắt kịp đà tăng trường của trẻ sinh đủ tháng”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, đại diện nhãn hàng Friso chia sẻ về chế độ dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ sinh non.

Cũng trong hội nghị, với vai trò là nhà tài trợ chính, ông Berend van Wel, Tổng Giám đốc Công ty FrieslandCampina Việt Nam cho biết, trong hơn 23 năm hoạt động tại Việt Nam, nhãn hàng Friso nói riêng và công ty FrieslandCampina Việt Nam nói chung luôn hướng đến cung cấp cho người dân không chỉ những sản phẩm chất lượng cao mà còn các giải pháp dinh dưỡng tối ưu để cải thiện cuộc sống. Vì vậy, công ty cảm thấy rất tự hào khi được tham gia sự kiện y tế mang tầm quốc gia và khu vực như Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương trong suốt 19 năm qua.

“Từ khi có mặt tại Việt Nam, chúng tôi không ngừng đồng hành cùng ngành y tế nước nhà, các giáo sư và chuyên viên y tế trong việc nghiên cứu và phát triển những sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt theo triết lý “Dưỡng chất thiên nhiên hoàn thiện bằng khoa học” nhằm mang đến giá trị dinh dưỡng tốt nhất, góp phần vào việc nâng cao sức khỏe cho mẹ và phát triển thể chất, trí lực toàn diện cho bé”, ông Berend khẳng định.