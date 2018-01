Gần 150 golfer tham dự giải golf người Việt ở nước ngoài ở Quy Nhơn

(Dân Việt) Giải golf Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới diễn ra tại FLC Quy Nhon Golf Links, xã Nhơn Lý, tỉnh Bình Định trong hai ngày và đạt được thành công tốt đẹp.

Giải Golf người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới 2018 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Hiệp hội Golf người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức vừa diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5.1 tại FLC Quy Nhon Golf Links, xã Nhơn Lý, tỉnh Bình Định. Tham dự giải năm nay có gần 150 golf thủ kiều bào trở về từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

150 golf thủ kiều bào trở về từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Giải golf Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới tại FLC Quy Nhon Golf Links.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Giải Golf người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới được tổ chức kể từ lần đầu tiên năm 2016 và đã thực sự trở thành một sân chơi, nơi giao lưu, gặp gỡ đầy hấp dẫn cho các golf thủ kiều bào.

Thay mặt gần 150 golf thủ kiều bào trở về từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, ông Trần Trí Tuệ - Chủ tịch Hiệp hội Golf người Việt Nam ở nước ngoài cảm ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà tài trợ, đặc biệt là Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần quản lí sân golf và du thuyền Biscom cùng FLC Quy Nhon Golf Links đã tạo điều kiện cho các golf thủ kiều bào gặp mặt, giao lưu trên quê hương trong không khí của mùa Xuân mới đang về.

Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần quản lí sân golf và du thuyền Biscom cùng FLC Quy Nhon Golf Links là đơn vị tài trợ cho giả golf ý nghĩa này trong lần thứ 3 tổ chức.

Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, Giải Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới còn có nhiều giải thưởng hấp dẫn, đặc biệt là các giải HIO như: 01 xe Mercedes C200 trị giá 1,45 tỷ (giải HIO tại hố số 14);thẻ hội viên dài hạn sân FLC Quy Nhơn Golf Links (tại hố số 3).

Giải golf Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới nămn nay bao gồm 3 vòng đấu: Vòng đấu thứ nhất - Thi đấu giải Single Tournament theo thể thức System 36; Vòng đấu thứ hai - Thi đấu giải Team Tournament theo thể thức Ambrose và Vòng đấu thứ ba - Ryder Cup – Thi đấu theo thể thức Foursome giữa đội Châu Âu và đội Thế giới.

Giải HIO tại hố số 14 là có phần thưởng là một xe Mercedes C200 trị giá 1,45 tỷ.

Sau ngày 2 tranh tài, Giải Golf người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 3 đã thu được những kết quả tốt đẹp. Giải Best Gross đã thuộc về golfer Keohavong Thongsouk đến từ Lào với số gậy là 80.Golfer này đồng thời cũng giành luôn giải Neareast To The Pin tại hố số 3. Có thể nói, đây là một cú đúp khá thú vị của giải đấu năm nay.Có một sự trùng hợp rất đặc biệt là trước Giải Golf người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 3 này, tại giải FLC Golf Championship diễn ra tại FLC Samson Golf Links từ1 – 3/1/2018, giải Best Gross cũng gọi tên một golfer đến từ nước Lào anhem là Chanpasit Ounaphom với tổng số gậy 72. Như vậy, 2 giải golf đầu tiên của năm mới 2018, người chiến thắng đều là các golfer đến từ Lào.

Sân FLC Quy Nhon Golf Links được các gôn thủ đánh giá cao về mọi mặt.

Hạng mục Single Tournament, ở bảng của dành các gôn thủ nam, giải nhất đã thuộc về gôn thủNguyễn Mạnh Hùng đến từ Nga. Trong khi đó, ở bảng của các golfer nữ, chiến thắng đã gọi tên gôn thủ xinh đẹp Nguyen Hoàng Diên An đến từ Australia.

Tại hạng mục Team Tournament, chiến thắng thuyết phục đã thuộc team Đức, bao gồm 3 golfer là Đinh Thị Thương, Nguyễn Lam Sơn và Tạ Quang Thanh.

Vòng đấu Ryder cup, Team Thế giới đã giành chiến thắng sau khi đánh bại Team châu Âu với tỉ số khá cách biệt: 15 – 6.

Không chỉ là một giải golf lớn đầu năm 2018, Giải Golf người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 3 còn là giao lưu gặp gỡ của các golf thủ người Việt đang sinh sống và học tập tại nhiều nơi trên thế giới. Mặc dù thời tiết tại Quy Nhơn không ủng hộ các golf thủ trong buổi lễ khai mạc giải đấu, nhưng với niềm đam mê thể thao, các golf thủ đều đã ra sân thi đấu với quyết tâm giành thành tích cao.

Các golfer được trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp thế giới tại FLC Quy Nhon Golf Links.

Tất cả các golfer và quan khách tham dự Giải golf Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 3 đều đã từng trải nghiệm dịch vụ tại nhiều sân golf trên thế giới. Sau 2 ngày thi đấu tại Quy Nhơn, các golfer có sự so sánh và đúc kết lại là FLC Quy Nhơn Golf Links và có cảnh quan và chất lượng sân bãi không hề kém cạnh các sân nổi tiếng mà họ đã từng chơi qua, đây cũng là nơi khơi gợi lại cảm xúc golf mãnh liệt nhất.

Ông Trần Trí Tuệ, Chủ tịch Hiệp hội Golf người Việt Nam ở nước ngoài đã dành tặng FLC Quy Nhon Golf Links 4 câu thơ trong buổi tiệc chào mừng các gôn thủ vào tối 3.1.2018:

Ghé đến Quy Nhơn đánh bóng chơi

Có nắng hanh vàng gió biển khơi

Làng chài cát trắng sân gôn mới

Thảm cỏ xanh ngời đón bóng rơi ..

Những câu thơ của ông Trần Trí Tuệ một lần nữa nói lên tầm vóc và sức ảnh hưởng của sân golf 36 hố FLC Quy Nhon Golf Links, một trong những sân golf mới đẹp nhất châu Á – Thái Bình Dương do Asian Golf Awards 2016 bình chọn.

Trong đó, 18 hố golf tuyệt tác do Nicklaus Design thiết kế tại sân Ocean đã được đánh giá là sân golf đẹp nhất Châu Á - Thái Bình Dương năm 2016. Toàn bộ 18 hố mới thuộc sân Mountain nằm trên đồi cao hướng biển là tác phẩm của Schmidt-Curley. Tất cả 18 hố này phóng tầm nhìn bao quát toàn bộ quần thể FLC Quy Nhơn, là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế độc đáo của sân và khung cảnh nên thơ của bờ biển Nhơn Lý với địa danh Eo Gió – nơi có cảnh bình minh và hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam.

FLC Quy Nhơn Golf Links nằm trong hệ thống sân Golf của Tập đoàn FLC cũng được coi là sân golf rất có duyên với giải thưởng HIO tại nhiều giải golf đã diễn ra tại đây. Các phần thưởng tại các giải này đều có giá trị lên tới nhiều tỷ đồng.