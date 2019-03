Giải Golf mùa xuân ANTV lần thứ 5 – kết nối và sẻ chia

(Dân Việt) Giải Golf Mùa xuân ANTV lần thứ 5 do Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức vừa diễn ra thành công tốt đẹp tại Hanoi Golf Club – Hà Nội. Giải golf mùa xuân năm nay đã nhận được sự quan tâm tham dự của nhiều lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và hơn 100 golf thủ đến từ các CLB golf Hà Nội.

Đặc biệt, giải đấu còn có sự góp mặt của các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn- nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. Khai mạc Giải Golf mùa xuân ANTV lần thứ 5. Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho biết: Giải Golf mùa xuân ANTV lần thứ 5 được tổ chức nhằm kết nối những người bạn ở các lĩnh vực khác nhau đã phối hợp trong nhiều lĩnh vực công tác, để tăng cường tình đoàn kết trong công việc cũng như công tác xã hội từ thiện. Bên cạnh đó, Giải Golf mùa xuân lần thứ 5 được tổ chức với mục đích cổ vũ phong trào thể thao, tinh thần rèn luyện sức khỏe. Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND (thứ 2 từ phải sang). Mùa giải năm nay còn có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp. Là một trong những doanh nghiệp tài trợ đồng hành cùng giải đấu, ông Ngân Văn Chuyên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GFS cho chia sẻ: “Golf là bộ môn truyền cảm hứng lớn cho những cá nhân tiến bộ và giàu khát vọng đổi thay. Golf không chỉ dành là thú chơi dành cho những người thành đạt, Golf còn mang ý nghĩa nhân văn cao cả khi gắn với công tác xã hội từ thiện và các hoạt động cộng đồng. Chúng tôi đồng hành vì những ý nghĩa cao đẹp của các giải đấu". Ông Ngân Văn Chuyên - Phó TGĐ Tập đoàn GFS (ngoài cùng bên trái) nhận kỷ niệm chương tại Lễ trao giải. Trước đó GFS đã đồng hành cùng nhiều giải đấu lớn như Giải vô địch các Câu lạc bộ Golf Hà Nội lần thứ 2 - GFS Cup với tư cách nhà tài trợ xứng danh và nhà tài trợ Hole in one; Giải Golf Hữu nghị Việt – Hàn lần thứ 2 với những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt – Hàn. BTC trao giải cho các Golf thủ ở nhiều hạng mục, bảng thi đấu khác nhau. Sau một ngày tích cực thi đấu và tranh tài ở nhiều hạng mục, Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng đặc biệt dành cho các Golf thủ.

Tag: Tập đoàn GFS