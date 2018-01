Global Finance vinh danh VietinBank là Ngân hàng Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

(Dân Việt) Ngày 17.1.2018 tại Luân Đôn (Anh), VietinBank đã được Tạp chí Global Finance (Mỹ) vinh danh với giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2018 - Best Trade Finance Provider in Vietnam for 2018”. VietinBank là ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh.

Đại diện VietinBank tham dự và nhận giải có bà Trần Thị Minh Đức - Giám đốc Khối Vận hành, hàm Phó Tổng Giám đốc VietinBank; bà Lê Minh Hương - Giám đốc Trung tâm Tài trợ Thương mại VietinBank.

Giải thưởng của VietinBank. Ảnh: Quỳnh Hương.

Buổi lễ trao giải thưởng được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Toàn cầu 2018 (Global Annual Meeting 2018) do Hiệp hội Ngân hàng về tài trợ và thương mại (The Bankers Association for Finance and Trade - BAFT) tổ chức vào tháng 1 tại Luân Đôn. Hội nghị này có sự góp mặt của hơn 100 ngân hàng lớn, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính từ hơn 94 quốc gia trên thế giới.

Kết thúc năm 2017, hoạt động Thanh toán quốc tế (TTQT) và Tài trợ thương mại (TTTM) của VietinBank đạt được nhiều kết quả nổi bật. Doanh số thanh toán tăng trên 18%, phí dịch vụ tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Số dư huy động vốn ngoại tệ qua kênh TTTM đạt 1,1 tỷ USD. Đặc biệt, VietinBank còn triển khai nhiều cải tiến ứng dụng sản phẩm mới, công nghệ mới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Với những thành tích nổi trội về doanh số, chất lượng cũng như sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ TTQT và TTTM, VietinBank đã được Global Finance vinh danh giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2018 - Best Trade Finance Provider in Vietnam for 2018”.

Cũng trong năm 2017, VietinBank đã vinh dự được vinh danh 2 giải thưởng lớn, gồm: Giải thưởng “Ngân hàng Tài trợ thương mại vốn lưu động tốt nhất Việt Nam” của The Asset Triple A - tạp chí hàng đầu Châu Á; Giải thưởng “Ngân hàng Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam” của The Asian Banker - tạp chí uy tín chuyên về lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông. Bên cạnh đó, từ năm 2015 - 2017, VietinBank đã vinh dự được nhận 16 giải thưởng từ các tạp chí uy tín trên thế giới và ngân hàng hàng đầu thế giới về TTQT và TTTM.

Global Finance là tạp chí tài chính hàng đầu thế giới được thành lập tại Mỹ với 30 năm hoạt động, có số lượng phát hành hơn 50 nghìn ấn bản và độc giả là các chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, chuyên gia kinh tế, tài chính cấp cao trên 191 quốc gia. Giải thưởng do Global Finance trao tặng được đánh giá cao, có uy tín trong cộng đồng tài chính toàn cầu và do các chuyên gia hàng đầu trong giới ngân hàng và định chế tài chính xem xét bình chọn qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt và minh bạch.

Giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2018” của tạp chí Global Finance là sự công nhận có giá trị lớn của giới tài chính quốc tế đối với hoạt động TTTM của VietinBank nói riêng cũng như đối với sự phát triển mạnh mẽ của cả hệ thống VietinBank nói chung. Đây cũng là điều kiện để mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế và nâng tầm vị thế của VietinBank trong khu vực.

Bà Trần Thị Minh Đức (bên trái) và bà Lê Minh Hương đại diện VietinBank nhận giải “Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2018”