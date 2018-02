Golfer háo hức với hàng trăm tỷ đồng giải thưởng tại FLC Faros Golf Tournament 2018

(Dân Việt) Công ty CP Xây dựng FLC Faros và Công ty Cổ phần Quản lý Sân Golf và Du Thuyền Bícom cùng phối hợp tổ chức giải golf mang tên FLC Faros Golf Tournament 2018 Đây là giải đấu thường niên do Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tổ chức với mục đích tri ân, tạo cơ hội thi đấu, giao lưu cho các đối tác, khách hàng thân thiết.

FLC Faros Golf Tournament 2018 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 10 và ngày 11 tháng 3 tại sân FLC Hạ Long Golf Club, một tuyệt tác sân golf bên bờ di sản thiên nhiên thế giới.

FLC Faros Golf Tournament 2018 được chia thành 4 bảng, trong đó có 3 bảng dành cho golf thủ nam tính theo Handicap ngày và 1 bảng còn lại dành cho golf thủ nũ.

Giải đấu có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, bao gồm nhiều xe ô tô hạng sang, thẻ hội viên hạng VIP tại các sân golf thuộc hệ thống của FLC, voucher nghỉ dưỡng tại các quần thể nghĩ dưỡng thương hiệu Tập đoàn FLC, cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Golfer Nguyễn Văn Quê nhận giải HIO tại FLC Faros Tournament 2017.

Ngoài các giải vô địch, nhất, nhì, ba..., Faros Golf Tournament 2018 còn dành nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle, Albatross và giải “Hole-In-One” cho các golf thủ xuất sắc.

Đặc biệt, các golf thủ giành được các các giải “Hole-In-One sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn như xe ô tô hạng sang, thẻ hội viên nhiều năm tại một trong số các sân golf FLC, Gói nghỉ dưỡng tại tất cả các Resort FLC,... với tổng trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Nối tiếp thành công từ nhiều giải đấu vang dội thuộc hệ thống giải golf của Tập đoàn FLC, không chỉ thu hút bởi cơ cấu giải thưởng giá trị, tên Faros Golf Tournament 2018 còn được golf thủ chờ đợi nhờ địa điểm tổ chức – FLC Hạ Long Golf Club – một tuyệt tác sân golf do bộ đôi nhà thiết kế sân golf nổi tiếng Brian Curley và Lee Schmidt lên ý tưởng. FLC Hạ Long Golf Club được đặt tại một khung cảnh "tọa sơn hướng hải" vô cùng ấn tượng và độc đáo tại thành phố Hạ Long, hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn mãn nhãn nhất cho các golfer đến đây để thử sức.

FLC Hạ Long Golf Club được thiết kế với chiều dài 6900 yard, Par 71. Sân có độ dốc thường xuyên thay đổi, đòi hỏi người chơi phải có những cú đánh chính xác. Ngoài ra, vùng fairway của sân khá rộng cộng với xung quanh được bố trí nhiều bunker sẽ khiến độ thử thách của sân được tăng lên nhiều lần.

FLC Hạ Long Golf Club – tuyệt tác bên bờ di sản là nơi tổ chức Giải FLC Faros Golf Tournament 2018.

Giải FLC Faros Golf Tournament 2018 đang được golfer cả nước chờ đợi và mong ngóng đặc biệt. Năm ngoái, FLC Faros Golf Tournament 2017 đã ghi nhận thành tích vô cùng đặc biệt khi có tới 3 gôn thủ trúng giải HIO, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 15 tỷ đồng. Giải đã gây tiếng vang lớn, lan tỏa khắp giới chơi golf cả nước, với 3 gôn thủ ghi dấu ấn là anh Nguyễn Văn Quế tại hố số 11, anh Trịnh Ngọc Thạch và gôn thủ người Hàn Quốc - Park Jea Seok ở hố số 3.

Anh Quế nhận được những phần thưởng giá trị, như một xe Camry 2.5, một xe Mercedes C200, 20.000 USD tiền mặt do nhà tài trợ Tống Xuân Vương trao trực tiếp, 1.000m2 đá cẩm thạch đỏ trị giá 1,4 tỷ do Công ty CP đầu tư AMD Group tài trợ, thẻ hội viên FLC Quy Nhơn, voucher nghỉ dưỡng ở FLC Hotel... với tổng trị giá lên tới 6 tỷ đồng.

Trong khi đó, hai golfer Trịnh Ngọc Thạch và Park Jea Seok cũng nhận mỗi người 2 xe hơi hạng sang và nhiều phần quà giá trị khác, lên tới hơn 4 tỷ đồng mỗi giải.

Với kỉ lục đó, nhiều người hi vọng năm nay, FLC Faros Golf Tournament 2018 tiếp tục là nơi các golfer săn giải HIO với giá trị cực lớn dịp đầu năm mới.