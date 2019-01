Hải Phòng: Đẩy mạnh tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

(Dân Việt) Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

Theo kết quả đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2018, có 18 sở, ban, ngành thành phố, 13 quận, huyện, 212 xã, phường, thị trấn được cài đặt và hoàn thiện hệ thống phần mềm một cửa để tổ chức vận hành hệ thống tại nội bộ các đơn vị. Hoàn thành bàn giao 1.298 tài khoản người dùng cho các đơn vị.

Quang cảnh buổi hội nghị đánh giá kết quả triển khai dịch vụ trực tuyến.

Sau khi hệ thống phần mềm được cài đặt hoàn thiện, Sở TT&TT Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn 4 đợt cho gần 800 người đến từ các cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở y tế và UBND quận Ngô Quyền là những đơn vị có số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trên hệ thống vượt trội hơn hẳn.

Cũng tại hội nghị ngày 3.1.2019, nhiều đại biểu ở các quận, huyện có những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể:

Đại diện UBND huyện Thủy Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Đại diện UBND huyện Thủy Nguyên cho biết: Trong thời gian triển khai, đơn vị nhận thấy việc hướng dẫn người dân cách truy cập vào hệ thống gặp khó khăn. Năm 2019, đơn vị đề xuất thành phố sẽ tuyên truyền hệ thống dịch vụ điện tử trên Zalo, điều này sẽ giúp người dân tiếp cận nhanh hơn. Thời gian thực hiện vừa qua, mặc dù gặp khó nhưng kết quả triển khai dịch vụ trực tuyến công tại huyện Thủy Nguyên cũng đạt hiệu quả nhất định. Đơn vị tiếp nhận 17.000 hồ sơ, 15.000 hồ sơ được giải quyết và gửi cho công dân. Để tăng hiệu quả giải quyết hồ sơ trực tuyến, đơn vị cũng chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện.

Đại diện UBND quận Kiến An phát biểu tại hội nghị.

Còn phía đại diện UBND quận Kiến An cho biết: Trong quá trình triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, quận Kiến An đã triển khai đến các phường. Tuy nhiên, do trình độ công nghệ thông tin (CNTT) của một số cán bộ phường và trang thiết bị vẫn còn thiếu nên việc triển khai vẫn chưa có hiệu quả cao. Chúng tôi mong trong thời gian tới, thành phố quan tâm hơn về việc đầu tư trang thiết bị CNTT, đặc biệt là các cơ sở xã, phường, thị trấn.