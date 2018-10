Hiểm họa từ cửa cuốn thiếu an toàn

(Dân Việt) Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn cửa cuốn được xác định do chủ nhà sử dụng các loại sản phẩm kém chất lượng. Lựa chọn cửa cuốn thiếu an toàn, người tiêu dùng tự đặt mình vào những mối hiểm họa tiềm ẩn mỗi ngày.

Hiểm họa khôn lường từ cửa cuốn kém chất lượng

Thời gian vừa qua, trên thị trường đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc do chủ nhà dùng các loại cửa cuốn kém chất lượng. Trong vụ cháy tiệm giày MT ở Cần Thơ năm 2017, 3 người trong gia đình đã không thể thoát thân do cánh cửa cuốn của căn nhà không có tính năng báo động, mở thoát hiểm bằng tay hay bộ lưu điện.

Một vụ việc đau lòng khác, tại quận Thủ Đức TP.HCM, chiều 3.3, một người làm công cho ngôi biệt thự trên đường 15, Phường Linh Chiểu đã đưa con đến nơi làm việc. Do sợ con chạy ra ngoài không kiểm soát được nên anh đã đưa con vào trong nhà, đóng cửa cuốn và ra ngoài làm. Tuy nhiên, khi người bố đang đóng cửa thì đứa con chạy theo và bị cửa chèn ngang đầu dẫn đến cái chết thương tâm. Đây không phải lần đầu tai nạn kẹp cửa cuốn dẫn dến tử vong do cửa cuốn gây ra.

Hiện trường tai nạn cửa cuốn ở Thủ Đức.

Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn cửa cuốn được xác định do chủ nhân sử dụng các loại sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo các yêu cầu an toàn kỹ thuật.

Lợi dụng tâm lý ham rẻ của người mua, các chủ cửa hàng cố tình tư vấn sai lệch để bán những loại cửa cuốn gia công, lắp ghép có chiết khấu cao. Người mua chỉ để ý so sánh giá và mẫu mã thay vì các tính năng an toàn sẽ dễ dàng chọn phải các loại cửa cuốn kém chất lượng, nhanh chóng xuống cấp khi sử dụng. Điều này dẫn đến nhiều phiền toái khi sử dụng, và đôi khi là những mối nguy hiểm cho gia đình.

Cần hiểu rõ về cửa cuốn an toàn

Ở góc độ chuyên môn PGS.TS. Trương Nguyễn Luân Vũ – Phó trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM đưa ra lời khuyên cho người dùng cửa cuốn: “Trước hết nên chọn cửa có độ cứng tốt, chống va đập, trống mài mòn, trọng lượng cửa phải nhẹ (lựa chọn hợp kim nhôm phù hợp), đừng chuộng cửa thanh nhôm dày, nó sẽ tải áp lực lên mô tơ khiến cho mô tơ giảm tuổi thọ. (Nhưng một nghịch lý là khách hàng không có sự hiểu biết cứ nghĩ dầy là an toàn và chấp nhận bỏ tiền nhiều hơn để mua).

Đối với 1 chiếc cửa cuốn an toàn thì cần đảm bảo các tiêu chí: Chống dò, phá mã. Chống đột nhập, có báo động khi có cạy phá. Tránh được kẹt cửa, tức là khi gặp vật cản thì đảo chiều đi lên. Đây là điều rất quan trọng để tránh nguy hiểm cho người sử dụng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, người già, vật nuôi. Cuối cùng là cửa phải có khả năng mở thoát hiểm khi gặp sự cố như mất điện hay hỏa hoạn. Điều này yêu cầu cửa cuốn có hệ thống dự phòng điện hay cảm biến, báo động cháy.

PGS.TS. Trương Nguyễn Lân Vũ khuyên NTD nên lựa chọn cửa cuốn đồng bộ từ các thương hiệu uy tín.

Cũng theo PGS.TS. Trương Nguyễn Luân Vũ, hiện nay trên thị trường có hàng chục công ty sản xuất và lắp ráp cửa cuốn, cửa tự động. Các loại cửa cuốn cấu tạo từ các nan xếp lại sau một thời gian sử dụng thường hay xảy ra tình trạng xô nan dẫn đến kẹt cửa hoặc sổ cửa. Hơn nữa, với các tính năng mở cửa bằng tay, khi xảy ra sự cố, do mất bình tĩnh nên chủ nhà hầu như không thể nhớ được vị trí dây tời ở đâu, hoặc nếu khu vực để dây tời bị bắt lửa thì sẽ không thể tiếp cận được. Do vậy, khi lựa chọn cửa cuốn khách hàng nên chọn loại cửa được sản xuất đồng bộ với hệ thống chốt an toàn để khi mất điện có thể nhanh chóng rút chốt nâng cửa lên bằng tay hoặc cửa có hệ thống xích kéo căn chỉnh đúng tiêu chuẩn để có thể kéo lên được.

Một đặc điểm quan trọng cần lưu ý nữa là tính năng đảo chiều. Nhiều sản phẩm giá rẻ trên thị trường khi giới thiệu cũng sẽ đưa ra những tiêu chí này. Nhưng bởi vì được lắp ráp thủ công, thiếu đồng bộ nên khi sử dụng thường hay hỏng hóc, thiếu ổn định hoặc do trình độ của thợ yếu, có thể gây ra âm thanh lạ, nhanh hư cảm biến khiến bộ đảo chiều bị vô hiệu hóa.. Vì thế lựa chọn mua cửa cuốn người tiêu dùng cần quan tâm tổng thế từ hệ điều khiển, mô tơ tới các phụ kiện an toàn chứ không thể chỉ quan tâm đến hình thức. Chú ý về yêu cầu sản xuất và lắp ráp đồng bộ để các tính năng an toàn được đảm bảo tốt.

PGS. TS Khương Nguyễn Luân Vũ tư vấn thêm: Người tiêu dùng cũng nên chú ý đến vấn đề bảo hành, bảo dưỡng của cửa. Nên quan sát thường xuyên các hoạt động của cửa như: Các phản ứng phát hiện vật cản không còn nhạy do mạch mô tơ điện bị chập. Các công tắc hành trình dễ bị chập điện sẽ không an toàn, nguy cơ tiềm ẩn rất lớn khi gặp sự cố thoát hiểm.

Lời khuyên nên lựa chọn những thương hiệu uy tín, có chế độ bảo hành rõ ràng và có sự quan tâm chăm sóc hậu mãi chu đáo với khách hàng.