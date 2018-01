Hòa Phát đạt mức lợi nhuận sau thuế 8.000 tỷ đồng

(Dân Việt) Tập đoàn Hòa Phát vừa trải qua năm 2017 với nhiều thành tựu rực rỡ nhất từ trước tới nay. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 46.800 tỷ đồng, tăng 38% so với 2016. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử HPG khi đạt 8.000 tỷ đồng, vượt 33% so với kế hoạch và tăng 21% so với năm trước.

Tính riêng quý IV, toàn Tập đoàn đạt khoảng 12.900 tỷ đồng doanh thu và 2.400 tỷ lợi nhuận sau thuế, vượt lần lượt 27% và 23% so với cùng kỳ 2016. Trong kết quả trên, nhóm ngành thép (thép xây dựng, ống thép, tôn mạ) đóng vai trò chủ đạo, đóng góp tới gần 90% doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Hòa Phát đã xác lập kỷ lục kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với 3 triệu tấn thép thành phẩm các loại, tăng 25% so với năm 2016. Trong tổng sản lượng trên, thép xây dựng chiếm 2,2 triệu tấn, ống thép đóng góp 600.000 tấn và còn lại là tôn mạ kẽm. Đây là lần đầu tiên thép xây dựng Hòa Phát vượt mốc 2 triệu tấn/năm, tăng trưởng 20% so với năm 2016, vượt gần 10% kế hoạch năm 2017. Bên cạnh đó, Hòa Phát đã xuất bán ra thị trường trong và ngoài nước 79.000 tấn phôi thép. Đối với sản phẩm ống thép, Tập đoàn Hòa Phát cũng có mức tăng trưởng tốt so với năm trước. Với kết quả này, Hòa Phát củng cố vị thế số 1 của mình trong ngành thép Việt Nam. Cả hai dòng sản phẩm chủ lực của Tập đoàn là thép xây dựng và ống thép đều dẫn đầu thị trường, lần lượt là gần 24% và 26,4%. Các nhóm ngành kinh doanh truyền thống như Nội thất, điện lạnh và thiết bị xây dựng giữ đà tăng trưởng ổn định. Nội thất Hòa Phát tăng trưởng mạnh mẽ với dòng hàng văn phòng, nội thất gia đình. Điện lạnh Hòa Phát ghi nhận mức doanh thu tăng trên 20%, sản lượng tủ đông Hòa Phát bán ra gấp 2,6 lần so với 2016. Trong khi đó, Thiết bị phụ tùng hoàn thành dự án nhà máy rút dây thép đầu tiên tại Hưng Yên. Trong lĩnh vực nông nghiệp, dù có nhiều biến động về thị trường, Tập đoàn đã bước đầu có doanh thu và lợi nhuận với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi. Về bất động sản, Hòa Phát đã bắt đầu bàn giao, ghi nhận doanh thu từ căn hộ Mandarin Garden 2 (Hà Nội), tiếp tục mở rộng các dự án Khu công nghiệp tại Hưng Yên, bắt đầu triển khai dự án Phân khu A-Khu đô thị Bắc Phố Nối, dự án nhà ở, trung tâm thương mại tại 70 Nguyễn Đức Cảnh,… Với kết quả kinh doanh khả quan, Tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách nhà nước 5.000 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2016. Trong đó, tỉnh Hải Dương là nơi Hòa Phát nộp nhiều nhất với trên 2.000 tỷ, sau đó là Hưng Yên với 1.200 tỷ đồng.