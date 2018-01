Kết hợp với dàn hợp xướng Mỹ: Học sinh Vinschool gây ấn tượng mạnh

(Dân Việt) Tối ngày 15.1.2018, dàn hợp xướng Vinschool One Central Park của trường Phổ thông liên cấp Vinschool đã có màn trình diễn ấn tượng cùng dàn hợp xướng Mỹ Juniata trong đêm giao lưu“Âm nhạc không biên giới”. Đêm diễn đã mang tới cho khán giả Tp. Hồ Chí Minh một không gian âm nhạc đậm chất nghệ thuật, nơi hai nền văn hóa Mỹ - Việt có cơ hội giao thoa, hòa quyện qua những câu chuyện được kể bởi âm nhạc.

Chương trình giao lưu “Âm nhạc không biên giới” nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật thường niên của Hệ thống giáo dục Vinschool. Tiếp nối thành công của ba mùa Âm nhạc không biên giới được tổ chức tại Hà Nội, đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của Dàn hợp xướng Vinschool One (gồm các em học sinh trường PTLC Vinschool Central Park), Dàn hợp xướng Juniata College Concert Choir (JCCC) của trường Đại học Juniata, bang Pennsylvania Hoa Kỳ, và Dàn hợp xướng của Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.

Với mục đích tạo cơ hội cho học sinh giao lưu, học hỏi thêm về nhiều nền văn hoá và sẻ chia âm nhạc, trong những năm qua Vinschool đã tổ chức các chương trình giao lưu ý nghĩa với các dàn hợp xướng chuyên nghiệp của thế giới.

Trước khi cùng biểu diễn tại Nhà hát thành phố, các thành viên của Dàn hợp xướng Mỹ đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong chương trình “homestay” tại chính gia đình của các học sinh Vinschool.

Tham gia đêm giao lưu, dàn hợp xướng Mỹ Juniata đã đưa khán giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Phần 1 bao gồm những nhạc phẩm từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 20 với sự hoà quyện tuyệt vời của các giọng ca kỹ thuật.

Trong phần hai, Juniata lại đưa người nghe bước vào một chuyến phiêu lưu với các nhạc phẩm đương đại, ngẫu hứng. Bên cạnh đó, những bài dân ca của các nước như: Brazil, Việt Nam, Mỹ, Nam Mỹ đã được Juniata truyền tải đầy cảm xúc. Tiết mục “Bèo dạt mây trôi” được các bạn thể hiện bằng tiếng Việt trong sự bất ngờ của nhiều khán giả.

“Trống cơm”, “Let it go” và “Dreamer” là 3 ca khúc được Vinschool One lựa chọn để trình diễn trong đêm giao lưu. Giai điệu dân gian quen thuộc của bài hát “Trống Cơm” đã được Vinschool One “làm mới” bằng phong cách acapella độc đáo pha chút vui tươi, dí dỏm. Tiết mục truyền tải thông điệp giản dị, sâu sắc về tình yêu quê hương đất nước, những giá trị truyền thống mà Vinschool luôn gìn giữ và phát huy.

Thể hiện tinh thần âm nhạc không biên giới, Vinschool One Central Park tiếp tục mang đến hai bài hát tiếng Anh “Dreamer” và “Let it go”. Với giai điệu trữ tình, nhẹ nhàng, “Dreamer” đã giúp khán giả chạm vào cảm xúc trong veo của giấc mơ, trong khi đó “Let it go” lại được thể hiện một cách mạnh mẽ qua những giọng ca đầy nội lực.

Đặc biệt, 2 dàn hợp xướng đã có màn hòa giọng tuyệt vời với ca khúc Look at the world và Trái tim âm nhạc. Với nội dung ca ngợi thế giới hòa bình mà trong đó âm nhạc là cầu nối mọi khoảng cách, tuổi tác, ngôn ngữ, ca khúc đã khép lại một đêm âm nhạc sắc màu với những cảm xúc mãnh liệt và sâu lắng.

Nghệ sĩ Đặng Châu Anh, Giám đốc Nghệ thuật Hệ thống Giáo dục Vinschool chia sẻ: “Chương trình đã giúp các em học sinh Vinschool có cơ hội hiểu thêm giá trị sống, thẩm mỹ âm nhạc cũng như các kỹ năng thanh nhạc. Âm nhạc có thể xóa nhòa mọi khoảng cách của tôn giáo, màu da, quốc tịch. Âm nhạc là cầu nối kì diệu, giúp chúng ta yêu thương và kết nối mọi người”.

Được biểu diễn trên Sân khấu Nhà hát thành phố cùng những người bạn quốc tế là những trải nghiệm vô cùng đặc biệt để các em hiểu rằng: Kỷ luật, sự hợp lực, đoàn kết, thẩm mỹ âm nhạc sẽ tạo nên những phút thăng hoa và thành công trong cuộc sống.