Khách hàng BIDV nhận giải 500 triệu đồng “Tài Lộc nhân đôi”

(Dân Việt) Ngày 30.1.2018, tại trụ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Hoàn Kiếm (BIDV Hoàn Kiếm, Tầng 1, Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội), BIDV tổ chức trao thưởng cho 1 trong 2 khách hàng may mắn nhất đạt giải trong Chương trình chứng chỉ tiền gửi “Tài Lộc nhân đôi”.

Theo đó, BIDV đã trao 1 trong 2 giải Nhất, mỗi giải là 1 xe ô tô Chevrolet Aveo LTcho bà Võ Thị Hồng Minh, khách hàng của BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Chương trình chứng chỉ tiền gửi Tài Lộc nhân đôi diễn ra từ ngày 14.9.2017 và kết thúc vào ngày 8.12.2017 vừa qua, đã nhận được sự ủng hộ, tham dự nhiệt tình của khách hàng trong cả nước. Chương trình đã đem đến hơn 100.000 giải thưởng với tổng giá trị lên tới gần 18 tỷ đồng.

Bên cạnh 2 giải Nhất toàn hệ thống trị giá 500 triệu đồng/giải, BIDV còn trao 190 giải May Mắn tại chi nhánh, mỗi chi nhánh 01 giải trị giá 25 triệu đồng.

Những năm qua, với mục tiêu “Chia sẻ cơ hội - Hợp tác thành công” và lấy khách hàng làm trọng tâm, BIDV đã luôn đồng hành, chia sẻ và cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng hiện đại, tốt nhất cho khách hàng trong hơn 60 năm qua. BIDV luôn chú trọng cải cách, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ và đạt được nhiều thành tựu nổi bật cả về quy mô, hiệu quả và chất lượng.

Năm 2018 là năm thứ 4 liên tiếp BIDV tự hào, vinh dự là ngân hàng đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam do tạp chí The Asian Banker bình chọn và là ngân hàng duy nhất đạt giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Nhất 2 năm liên tiếp 2016 & 2017 do Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn.

BIDV là ngân hàng TMCP có quy mô huy động vốn lớn nhất trong khối các Ngân hàng TMCP. Hoạt động huy động vốn gắn với các chương trình tiết kiệm dự thưởng và khuyến mại tiền gửi với nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, đã tạo rất nhiều cơ hội trúng thưởng cho khách hàng. Sự tin tưởng, đồng hành của Quý khách hàng trong suốt những năm qua vừa là yêu cầu để BIDV không ngừng hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, hướng tới khách hàng; vừa là động lực để BIDV tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh cả hệ thống để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng trong thời gian tới.