Khám phá những lễ hội tưng bừng nhất ba miền Tết này

(Dân Việt) Đón xuân mới trong ngập tràn sắc hoa với bánh chưng xanh và câu đối đỏ, giữa âm thanh rộn ràng của khèn, của âm nhạc hiện đại, mãn nhãn với trống hội, ảo thuật, lễ hội đường phố rộn ràng…, đó là không khí Tết có một không hai tại các Sun World khắp ba miền đất nước.

Hạ Long: du khách “phát cuồng” với các show diễn đẳng cấp và kỳ quan hoa độc lạ

Đã qua 3 tuần, và còn kéo dài đến hết mồng 5 Tết, lễ hội “Kỳ quan muôn sắc hoa” tại Sun World Halong Complex trở thành điểm nóng chơi Tết tại Hạ Long. Carnival tưng bừng, Ionah show đẳng cấp, những màn biểu diễn đỉnh cao của dàn nhạc Maius Philharmonic… cứ mỗi cuối tuần, lễ hội lại mở ra nhiều điều hấp dẫn, mới lạ.

Ở tuần cuối cùng, Tết truyền thống được gói trong những gian hàng truyền thống, trong chợ hoa Tết đong đầy sắc xuân, trong những trò chơi dân gian khiến người chơi thích thú không muốn rời. Mỗi lần đến lễ hội là một lần ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Bác Thanh Hiền, một người dân thành phố di sản xúc động chia sẻ: “60 năm cuộc đời, chưa một lần nhìn thấy Hạ Long đẹp, sôi động thế này khi Tết đến”.

Cùng với 7 kỳ quan thế giới nổi tiếng được tạo dựng công phu với các loài hoa đặc trưng, nhiều đại cảnh hoa hoành tráng và hàng trăm trò chơi hấp dẫn, Sun World Halong Complex là một trong những điểm đến hot nhất miền Bắc dịp Tết này.

Rợp sắc vàng hoa mai tại Sun World Danang Wonders

Lễ hội Mai vàng sắc xuân sẽ chính thức diễn ra tại Sun World Danang Wonders từ mùng 1 tới mùng 10 Tết, nhưng ngay từ lúc này, những sắc vàng tươi tắn bên đàn én chao liệng đã rực rỡ khắp không gian “công viên của những kỷ lục”. Không chờ được đến Tết, nhiều nhóm bạn đã rủ nhau tới tạo dáng chụp ảnh giữa không gian vừa được khoác thêm áo mới của Sun World Danang Wonders.

Những ngày chính hội, du khách đến công viên sẽ còn thích thú hơn với hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như múa lân, trống hội, múa Chăm… đến các màn biểu diễn mang âm hưởng đặc trưng của các quốc gia châu Á, các hoạt động vẽ mặt, nặn tò he, viết thư pháp đầu xuân…

Thoả thích vui chơi hàng chục trò chơi trong nhà và ngoài trời thuộc top đầu thế giới, rồi cùng hoà tan vào không khí Tết cổ truyền sôi động của nhảy sạp, đi cà kheo, bịt mắt bắt vịt, ném còn…, cư dân Đà thành đã sẵn sàng cho một cái Tết không thể sôi động và ý nghĩa hơn.

Bà Nà: Nô nức trẩy hội “Xứ sở muôn sắc hoa”

Không khí Tết đã tràn về Sun World Ba Na Hills từ ngày 26-27 Tết với hoạt động gói bánh chưng truyền thống ấm cúng và rộn ràng trên đỉnh Bà Nà muôn hoa rực rỡ.

Chào mùa xuân đến, những loài hoa trên vùng núi Chúa cũng đua nhau khoe sắc. Đào chuông thắm hồng bung nở từng chùm giữa bồng bềnh mây bay, hoa tulip rạng rỡ khiến du khách ngỡ mình lạc bước trên một góc nhỏ Hà Lan, những chồi non cựa mình xanh non mơn mởn ôm lấy những con đường đá cổ kính…

Nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc cùng các hoạt động Tết cổ truyền như ông đồ thảo chữ, lì xì may mắn đầu xuân,… chắc chắn sẽ đem đến cho du khách một cái Tết trọn vẹn an nhiên, hạnh phúc.

Fansipan: Náo nức xuân trên đỉnh thiêng Tây Bắc

Đi lễ đầu xuân để cầu an nhiên, để mong một năm mới đủ đầy và trọn vẹn, bình an cho cả gia đình. Mong ước ấy Tết năm nay sẽ trọn vẹn với quần thể văn hoá tâm linh kỳ vĩ vừa khánh thành tại Sun World Fansipan Legend. Giữa bảng lảng sương khói trên đỉnh thiêng Fansipan, thư thái dạo bước trên con đường La Hán với 18 bức tượng La Hán bằng đồng, chắp tay bái Phật nơi Bích Vân Thiền tự, cung kính trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát… để tâm an, lòng tĩnh đón xuân về.

Cùng với đó, Lễ hội khèn hoa “Sắc Xuân Tây Bắc” kéo dài từ mùng 4 đến mùng 10 Tết với hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc, hội thi múa khèn của đồng bào dân tộc Mông, các trò chơi đậm truyền thống,… và chương trình bốc thăm với nhiều phần quà giá trị sẽ đem đến cho du khách một cái Tết đậm chất Tây Bắc, ở Sun World Fansipan Legend.