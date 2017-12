Khi gôn không chỉ là thể thao mà còn là lòng nhân ái

(Dân Việt) Gôn vốn được coi là môn thể thao có tính nhân văn đặc biệt khi những đối thủ thay vì đối đầu mà cùng nhau chiến thắng bản và hướng về phía trước. Là doanh nghiệp phát triển gắn liền với Gôn, Tập đoàn BRG đã mang đến những giá trị nhân ái đầy ý nghĩa cho người yêu gôn không chỉ tại Việt Nam mà còn lan tỏa đến cộng đồng những người làm gôn quốc tế.

Hội nghị Gôn Châu Á Thái Bình Dương 2017 (APGS 2017) khép lại với sự thành công và khẳng định chỗ đứng của Gôn Việt Nam trên bản đồ khu vực. Vượt ra những giá trị chuyên môn, nơi đây còn ghi nhận tính nhân văn qua sự đồng cảm về thực hiện trách nhiệm xã hội của những doanh nhân và người đam mê Gôn chân chính.

Madame Nguyễn Thị Nga (ngoài cùng bên trái) và Tỷ phú người Mỹ Bob Parsons (thứ 2 từ trái sang) tại APGS 2017.

Trong khuôn khổ APGS 2017, tỷ phú Bob Parsons, nhà sáng lập hãng dụng cụ Gôn nổi tiếng PXG đã cam kết ủng hộ trẻ em nghèo Việt Nam số tiền lên đến 200 nghìn đô la Mỹ thông qua các chương trình từ thiện do Tập đoàn BRG triển khai và do Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG lựa chọn.

Ngay sau thông tin đầy ý nghĩa tại APGS 2017, BRG đã tiếp tục tham gia đồng tổ chức Giải Golf Tiền Phong Championship 2017 lần thứ nhất diễn ra vào ngày 16.12 tại BRG King’s Island Golf Resort (Hà Nội), Với mục đích giúp đỡ các tài năng trẻ tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phát hiện, cổ vũ và hỗ trợ đối với những thanh niên có năng khiếu để tạo nguồn nhân tài trên các lĩnh vực, nhất là đối với những tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa, những người có chung niềm đam mê Gôn có cơ hội cùng nhau thực hiện trách nhiệm xã hội cao cả, đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội.

Chia sẻ về ý nghĩa của những hoạt động từ thiện của Tập đoàn BRG thông qua thể thao Gôn, Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG chia sẻ : “ Phong trào chơi gôn tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và tạo được chỗ đứng trên bản đồ gôn quốc tế. Số lượng gôn thủ trong nước ngày một tăng lên, cùng với đó rất nhiều những gôn thủ nước ngoài lựa chọn Việt Nam là điểm đến. Thông qua những sự kiện Gôn, ngoài niềm đam mê thể thao được chia sẻ, lòng nhân ái cũng được thắp lên mạnh mẽ, và để lan tỏa những giá trị nhân văn của môn thể thao hấp dẫn này, Tập đoàn BRG chúng tôi luôn mong muốn được cùng với Gôn đóng góp cho xã hội những điều tốt đẹp nhất.”

Nhắc đến những hoạt động từ thiện của Tập đoàn BRG thông qua thể thao Gôn phải kể đến “Swing for the Kids,” đây là chương trình từ thiện mà tập đoàn BRG đã phối hợp với báo Đầu tư trong nhiều năm qua nhằm hỗ trợ tới các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con em các đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo. Trên hành trình đưa các suất học bổng đến tận tay các em học sinh cả nước, Swing for the Kids đã và đang đồng hành cùng Madame Nguyễn Thị Nga và các sân gôn của Tập đoàn BRG. Niềm đam mê Gôn cùng tình yêu thương đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã khiến Madame Nga chia sẻ: “Chúng tôi sẽ đồng hành cùng Swing for the Kids mãi mãi”